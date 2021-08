Bald startet die letzte Bauetappe im Hof zu Wil

Der dritte Stock des Hof zu Wil soll Teil der musealen Inszenierung des historischen Gebäudes werden. Er ist dringend sanierungsbedürftig. Bild: Ralph Ribi

Hof zu Wil Hier schlummern 800 Jahre Wiler und Ostschweizer Geschichte hinter geschlossenen Türen Demnächst werden das Stadtparlament und die Wiler Bevölkerung über den Kredit und das Darlehen für die letzte Bauetappe im Hof zu Wil abstimmen. Ein Rundgang durch die sanierungsbedürftigen Stockwerke des historischen Gebäudes, die bald öffentlich genutzt werden sollen. Larissa Flammer 30.08.2021, 05.00 Uhr

Im zweiten und dritten Stock des Hof zu Wil ist der Renovationsbedarf offensichtlich. Das historische Gebäude ist zu einem grossen Teil nicht präsentabel, nur einzelne Räume werden zwischengenutzt. Eine unebene Betonmasse bedeckt den Boden des zweiten Obergeschosses. «Das wurde gemacht, um die unteren, bereits restaurierten Stockwerke zu schützen», erklärt Patrick Cotting.

Der Inhaber einer Beratungsfirma ist Experte für Kulturstätten, die einer breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden sollen. Er arbeitet in der Leitung des Renovations- und Innovationsprojekts für den Hof zu Wil mit.

Experte Patrick Cotting (links) und Stiftungspräsident Hans Mäder zeigen dieser Zeitung, was sich durch die finale Bauetappe im Hof zu Wil verändern wird. Bild: Ralph Ribi

Die dritte und letzte Bauetappe steht kurz bevor. Im Frühling 2023 soll mit den Arbeiten begonnen werden – vorausgesetzt, die politischen Abstimmungen gehen wie geplant über die Bühne. Knapp zehn Millionen Franken soll die Stadt Wil für das Projekt beisteuern. Zusätzlich soll sie ein zinsloses Darlehen über gut zwölf Millionen gewähren, das die Stiftung so schnell wie möglich zurückzahlen will. Doch was erhalten die Wiler Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für ihr Geld?

Am Donnerstag berät das Parlament, im November soll das Volk abstimmen Diesen Donnerstag berät das Wiler Stadtparlament über einen Kredit von 9,625 Millionen Franken und ein zinsloses Darlehen von 12,15 Millionen für die dritte Bauetappe im Hof zu Wil. Wenn möglich, soll die Bevölkerung bereits diesen November an der Urne über das Geld abstimmen, sagt Patrick Cotting. 25,45 Millionen Franken sind insgesamt für die Bauetappe veranschlagt. Der Kanton sowie die Eidgenossenschaft und Dritte haben bereits eine Beteiligung von insgesamt etwa sieben Millionen Franken zugesichert. Geht der Zeitplan auf, kann die Gastronomie, die während der Bauzeit in ein Provisorium ausweichen muss, im Herbst 2024 im fertig sanierten Gebäude den Betrieb wieder aufnehmen. Vielleicht ebenfalls im Herbst 2024, allenfalls erst im Frühling 2025 soll die museale Inszenierung bereit sein. (lsf)

Beeren und Kräuter statt Bäume – dafür Aussicht für neue Terrasse

Cotting und Stiftungspräsident Hans Mäder erklären auf einem Rundgang durch den Hof, was sich alles verändern soll. Eine deutliche Aufwertung werden der Hofgarten und die sich dort befindende Dienerschaftskapelle erfahren. Die wuchtige Feuerschutztreppe, die heute mitten im Hofgarten endet, kann entfernt werden.

Die massive Feuerschutztreppe, die heute mitten im Hofgarten endet, wird entfernt. Bild: Ralph Ribi

Die Kapelle wird restauriert, wobei sie jedoch nicht barock ausgestaltet wird, wie Cotting betont: «Sie bleibt schlicht, wie sie es im Mittelalter war.» Künftig sollen dort unter anderem Hochzeitszeremonien durchgeführt werden können. Das unter der Kapelle liegende Haus Roter Gatter wird im Zuge der Bauetappe ebenfalls saniert. Die Atelier-Studios und Wohnungen sollen touristisch vermietet werden. Cotting sagt:

«Zum Beispiel können dort Hochzeitspaare nach der Trauung übernachten.»

Zurzeit ist eine Kunstausstellung in der Dienerschaftskapelle zu Gast. Das Gebäude wird gründlich saniert. Bild: Ralph Ribi

Weiter geht der Rundgang in den versteckt liegenden Garten auf der Nordseite des Hofs. Von der Terrasse fällt der Hang, die sogenannte Hofhalde, steil ab bis zum Weier. Die untere Mauer ist marode und muss zur Hangsicherung saniert werden. Gleichzeitig soll auch der Hang wieder in den Zustand wie zu Zeiten der Fürstäbte versetzt werden. Damals wuchsen hier Beeren, Früchte und Heilkräuter. «Man darf nicht vergessen, die Fürstäbte waren Benediktiner, also Mönche», sagt Cotting.

Die Terrasse auf der Nordseite des Hofs soll künftig öffentlich genutzt werden. Die Bäume am Hang rechts versperren heute den Blick auf den Stadtweier. Bild: Ralph Ribi

Die Bäume müssten einer niedrigeren Bepflanzung weichen, was dafür den Blick auf den Stadtweier öffnen würde. Stiftungspräsident Mäder sagt:

«Für die Nutzung der Terrasse gibt es viele Ideen, bis hin zum Biergarten.»

Da im 19. Jahrhundert im Hof eine Brauerei betrieben wurde, würde das thematisch passen. Mäder sagt aber: «Es ist noch nicht klar, was realisierbar ist.»

Ein zum Regenfass umfunktioniertes Bierfass erinnert an die Brauerei, die im 19. Jahrhundert im Hof betrieben wurde. Bild: Ralph Ribi

Zwei von fünf Business-Lounges sind bereits vermietet

Im zweiten Stock, der «Fürstabtebene», fallen neben der Betonmasse am Boden die Wappen auf, die als Skulpturen über den Türen prangen. Cotting mutmasst, dass die Räume dahinter als Unterkunft oder Arbeitsplatz für wichtige Gäste dienten. Die fünf grossflächigen Räume werden zu Business-Lounges ausgebaut, die vermietet werden.

Eines der Wappen über den Türen auf der Fürstabtebene. Bild: Ralph Ribi

Zwei sind schon weg, verrät Cotting. Die Bühler-Gruppe hat sich das eine Eckzimmer mit Blick auf den Weier und – in der Ferne – die Gemeinde Uzwil gesichert. Die Dietschweiler Stiftung, die sich unter anderem stark für den Stiftsbezirk St.Gallen engagiert, mietet die Lounge mit Blick auf die Altstadt. Mäder freut sich, dass ein Unternehmen wie Bühler Workshops im historischen Hof zu Wil durchführen wird und damit Gäste aus Amerika oder Asien beeindrucken kann.

Einer der grossen Räume, die restauriert und als Business-Lounges vermietet werden. Die Betonmasse am Boden dient dem Schutz der bereits sanierten Stockwerke darunter. Bild: Ralph Ribi

Auf der grossen Fläche zwischen den Lounges sollen Kamingespräche für Wirtschaftsvertreter stattfinden. Wer Mitglied der Fürstabtebene wird, ist eingeladen und kann Gäste mitbringen, erklärt Cotting:

«Hier geht es um Exklusivität.»

Trotzdem werde auch dieser Teil des Hofs offener, da er heute kaum genutzt werden könne. Ausserdem werden hier Start-ups und Einzelunternehmerinnen und -unternehmer nach einem Co-Working-Konzept ihren Arbeitsplatz mieten können.

Museum mit modernster Technik in Festsaal, Kapelle und Dachstock

Der dritte Stock ist in mehrere Räume unterteilt. Unter anderem gibt es einen kleinen Festsaal, der nie fertiggestellt wurde, sowie die Privatkapelle der Fürstäbte. Dort liegen am Boden die bunten Innenfenster, ziemlich verstaubt. Was mit ihnen passiert, ist noch nicht klar. «Das ist das Spannende an diesem Projekt: Es kommt immer wieder etwas Neues hervor», sagt Mäder.

In manchen Zimmern wird deutlich, dass der Hof eine über 800-jährige Geschichte hat und stetig ausgebaut und umgestaltet wurde. Zum Beispiel ist in einer Zimmerecke die Decke mit bemalten Balken zu sehen, in der anderen Ecke bedeckt eine Vertäfelung die Balken. «Die Denkmalpflege entscheidet, welche Epoche wichtiger war und welche wir zeigen wollen», sagt Cotting.

In diesem Zimmer ist an der Decke oben rechts die Vertäfelung zu sehen, die in einer späteren Epoche angebracht wurde und die bemalten Balken verdeckte. Bild: Ralph Ribi

Das ganze dritte Stockwerk sowie der darüber liegende riesige Dachstock werden museal inszeniert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ein Konzept sieht zehn Themenbereiche vor, durch welche die Geschichte und die Bedeutung des Hof zu Wil vermittelt werden sollen. Die Ausstellung wird interaktiv gestaltet und der Reflexion viel Platz eingeräumt. Diese war ein wichtiger Aspekt im Leben der Benediktiner, wie Cotting erklärt.

Der riesige Dachstock wird Teil des Museums sein. Schon heute besichtigen Zimmerfachleute aus ganz Europa die beeindruckende Dachkonstruktion. Bild: Ralph Ribi

Moderne Technik wie Augmented Reality machen die Geschichte erlebbar: Beim Blick aus den Fenstern soll sich den Besuchern zum Beispiel nicht nur die reale Aussicht präsentieren, sondern auch die Landschaft und die Altstadt in der Form der vergangenen Jahrhunderte.

Der Hof ist der Geburtsort aller Gemeinden in der Region

Das Museum soll vor allem Familien ansprechen, mit den staatskundlichen Aspekten, aber auch Schulen. Dass Schülerinnen und Schüler der Stadt Wil, des grössten Sponsors der Bauetappe, das Museum gratis besuchen können, ist für Cotting selbstverständlich.

Die Stiftung wird auch das Gespräch mit den umliegenden Gemeinden suchen. Wollen sie sich ebenfalls finanziell beteiligen, können auch ihre Schulen das Museum gratis besuchen. Die Gemeinden haben noch einen weiteren Grund, den Hof zu Wil zu unterstützen, sagt Cotting: «Er ist ihre Geburtsstätte.» Alle Urkunden wurden im Hof unterzeichnet.