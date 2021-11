Podium: Der Hof zu Wil nach der dritten Bauetappe

Die Gesamtkosten für das Renovations- und Innovationsprojekt der Stiftung Hof zu Wil belaufen sich auf 25,45 Millionen Franken. Der Kanton St.Gallen beteiligt sich mit 5,4 Millionen Franken daran; das Bundesamt für Kultur hat einen Betrag von 800'000 Franken in Aussicht gestellt. Wil soll sich mit einem Kredit von 9,625 Millionen Franken an den Kosten beteiligen, und für die restliche Schuld der Stiftung Hof zu Wil ein zinsloses, rückzahlbares Darlehen gewähren. Deshalb hat am 28. November der Souverän an der Urne über einen Kredit und einem zinslosen Darlehen von 12,15 Millionen Franken für die Mitfinanzierung der dritten Bauetappe Hof zu befinden, das dann über 40 Jahre hinweg zurückgezahlt wird. Sagen die Stimmbürger ja, so würde die Hof-Sanierung, die 1994 mit der «Gastronomie» begann und 2008 mit der «Bibliothek» fortgesetzt wurde, im Jahr 2025 nach 31 Jahren zum Abschluss kommen. (art)