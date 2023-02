HÖHENFLUG Beim FC Wil soll nach dem Abgang von Stammgoalie Keller schnell ein neuer Torhüter her: «Müssen schauen, was noch machbar ist» Obwohl der unbestrittene Stammtorhüter Marvin Keller den FC Wil verlassen hat, bleiben die Äbtestädter in der Erfolgsspur. Trotzdem: Bis am Mittwoch soll ein neuer Goalie her. Trainer Brunello Iacopetta über den spektakulären Sieg in Lausanne, eine mögliche neue Nummer 1 und den Aufstieg. Simon Dudle Jetzt kommentieren 13.02.2023, 12.00 Uhr

Trainer Brunello Iacopetta hat mit dem FC Wil am Sonntag die Tabellenspitze verteidigt. Bild: Pascal Müller, Freshfocus

Der 4:3-Sieg in Lausanne bei Ouchy am Sonntag war spektakulär: 3:0 geführt, Ausgleich kassiert und doch gewonnen. Oftmals gehen Spiele mit diesem Verlauf noch verloren. Warum hat es doch gereicht?

Brunello Iacopetta: Es liegt an der Mentalität der Mannschaft. Wir hatten in diesem Spiel viele Hochs und wenige Tiefs. Bei so einem Spielverlauf sagt man gemeinhin: Wenn man eine Partie nicht gewinnen kann, dann will man sie zumindest nicht verlieren. Wir konnten das Spiel gar noch gewinnen.

Vor dem Match in Lausanne wurde bekannt, dass der unbestrittene Stammgoalie Marvin Keller den Verein Richtung Young Boys verlässt. Wie ging die Mannschaft damit um?

Es war im ersten Moment ein Tiefschlag. Wir wussten es aber schon seit Sonntag davor, dass ein Transfer ins Haus stehen könnte. Marvin Keller tat sich wahnsinnig schwer mit der Entscheidung. An einem Tag wollte er zu YB wechseln, am anderen Tag lieber in Wil bleiben. Er hatte Tränen in den Augen, als die Entscheidung feststand. Das zeigt, dass er nicht einfach auf den nächstbesseren Zug aufspringen wollte.

Marvin Keller war ein sicherer Rückhalt im Tor des FC Wil. Bild: Martin Meienberger, Freshfocus

In Lausanne stand Nicholas Ammeter zwischen den Pfosten. Er musste kaum einen Ball halten und hat doch drei Gegentore kassiert. Wie beurteilen Sie seine Leistung?

Er hatte nicht viele Aktionen. Was er machen musste, hat er gemacht. Er gab uns Sicherheit. Es war ein undankbares Spiel für einen Torwart. Aber wenn die Mannschaft das Spiel gewinnt, dann ist es auch für ihn als Goalie gut.

Nicholas Ammeter hatte in Lausanne nicht viele Bälle zu halten, und wurde trotzdem dreimal bezwungen. Bild: Pascal Müller, Freshfocus

Trotzdem will der Verein noch einen Torhüter verpflichten. Wird ein Nummer-1-Goalie gesucht oder ein Ersatzkeeper für Ammeter?

Der Zeitdruck ist gross, da das Transferfenster am Mittwoch schliesst. Beide Szenarien sind möglich. Wir müssen auch schauen, was noch machbar ist.

Der FC Wil hat jetzt schon gleich viele Punkte auf dem Konto wie zum Ende der vergangenen Saison. Und es sind noch 15 Runden zu spielen.

Das ist der Lohn für die Leistungen, welche die Mannschaft Woche für Woche auf dem Platz bringt. Die Spieler machen es momentan so gut, dass fast alle Rädchen ineinandergreifen.

Bis anhin hat der Verein das Thema Aufstieg defensiv behandelt. Nun kann man es nicht mehr wegdiskutieren: Der FC Wil ist ein Aufstiegsaspirant.

Unser sonntäglicher Gegner Stade Lausanne-Ouchy hat gezeigt, wie schnell es gehen kann. Im November spielten sie im Bergholz gegen uns um den Wintermeistertitel. Nun haben sie dreimal in Folge verloren. Wir denken nicht an solche Szenarien. Aber wir müssen fokussiert bleiben in dem, was wir tun. Der Aufstieg ist innerhalb der Mannschaft kein Thema.

Seit zehn Spielen sind Kastrijot Ndau (links), Simon Geiger und die Wiler unbesiegt. Bild: Pascal Müller, Freshfocus

Am Freitag kommt Schlusslicht Xamax nach Wil. Ein Pflichtsieg?

Nein. Die letzten Spiele der Neuenburger waren alle eng. Auch gegen uns im November, als es auf der Maladière ein 1:1 gab. Ich werde dafür sorgen, dass die Mannschaft Spiel und Gegner nicht unterschätzt. Zudem weiss ich, dass das Team mittlerweile mental so stabil ist, dass es sich nicht ablenken lässt. Auch eine Niederlage wäre aber kein Weltuntergang. Die letzte in Bellinzona im Oktober hat uns unglaublich wachsen lassen.

