HOCHWASSERSCHUTZ Obwohl zwei Stadträte dagegen sind: Wiler Bauchefin weibelt im Namen der Stadt für neues Wasserbaugesetz Die Stadt Wil wünscht sich die Abschaffung der Perimeterpflicht, mit welcher sich private Bachanstösser an Sanierungen finanziell beteiligen müssen. Dies schreibt die neue Wiler Stadträtin Ursula Egli in einem Rundschreiben an alle Wiler Kantonsräte. Doch zwei weitere Stadträte sehen es anders. Simon Dudle 06.02.2021, 12.03 Uhr

Hochwasserschutz-Massnahmen sorgen immer wieder für Diskussionen. Bild: Kurt Latzer

Die Diskussion dürfte hitzig werden. Im Kantonsrat wird an der Februarsession darüber befunden, ob die bestehende Perimeterpflicht bei Bachsanierungen abgeschafft werden soll. Immer wieder sorgt für Diskussionen, ob und warum sich Privatpersonen an der Sanierung von Bächen auf ihrem Grundstück finanziell beteiligen müssen.

In der ersten Lesung im Kantonsrat hat sich im Dezember mit 59:55-Stimmen eine knappe Mehrheit gegen das revidierte Wasserbaugesetz und somit auch gegen die Abschaffung dieses Perimeters ausgesprochen. Die neue Wiler Stadträtin Ursula Egli (SVP), Vorsteherin des Departements Bau, Umwelt und Verkehr (BUV), möchte das Ruder noch herumreissen. In einem Brief an alle Mitglieder des Kantonsrats der Stadt Wil, welcher der Redaktion vorliegt, macht sie sich für die Abschaffung dieses Perimeters stark.

Ursula Egli, Wiler Bauchefin und Kantonsrätin (SVP) Bild: pd

Sechs Hochwasserschutz-Projekte auf städtischem Gebiet würden sich aufgrund der Perimeter-Diskussion seit längerer Zeit verzögern. Die Begründungen für die Abschaffung: Es müssten keine langjährigen Rechtsverfahren geführt werden, die Gesamtkosten wären tiefer, es sei eine einheitliche Praxis im Kanton St. Gallen und zum angrenzenden Kanton Thurgau anzustreben und die Gewässer seien im Interesse von Bund, Kanton und Gemeinden. Im Brief ist zu lesen, dass das revidierte Wasserbaugesetz, über welches im Februar abgestimmt wird, für die sechs Hochwasserschutzprojekte wegweisend sei.

So haben die Wiler Kantonsräte abgestimmt

Das Pikante an der Sache: Neben Egli politisieren noch zwei weitere Wiler Stadträte im Kantonsrat. Sowohl Dario Sulzer (SP) als auch Jigme Shitsetsang (FDP) haben bei der ersten Lesung dieses revidierte Wasserbaugesetz abgelehnt und stützen Ursula Eglis Meinung somit nicht. Im Brief des BUV steht trotzdem, dass sich die Stadt Wil eine Abschaffung der Perimeterpflicht wünscht. Unterschrieben ist das Schreiben neben Egli von Max Forster, Leiter Umwelt – und nicht etwa vom gesamten Stadtrat.

Alles in allem kommen 8 der 120 Kantonsräte aus der Stadt Wil. In erster Lesung dem neuen Gesetz zugestimmt haben neben Ursula Egli auch Erwin Böhi (SVP), Michael Sarbach (Grüne Prowil), Sepp Sennhauser und Andreas Widmer (beide CVP). Dagegen war neben Sulzer und Shitsetsang auch Guido Wick (Grüne Prowil). Die Debatte ist lanciert.