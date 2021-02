HOCHWASSER Nachdem ein Kind bei überfluteter Wiler Reitwiese in Schacht gefallen ist: Nun kommt es zu einem Gerichtsfall Ein damals viereinhalbjähriger Knaben stürzte im August des vergangenen Jahrs unweit des Wiler Stadtweiers in einen See. Da ein Gitterdeckel fehlte, wurde das Kind in die Kanalisation gezogen. Wer ist schuld? Am Montag wurde Anklage erhoben. Simon Dudle 09.02.2021, 05.00 Uhr

Die überflutete Wiler Reitwiese wurde einem Knaben zum Verhängnis Bild: Simon Dudle (30. August 2020)

Nach dem tragischen Zwischenfall auf der überfluteten Wiler Reitwiese von vergangenem August wird vor Gericht zu klären sein, wer schuld ist. Denn die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat ihre Untersuchungen mittlerweile abgeschlossen. «Im Dezember erging ein Strafbefehl wegen Verdachts der fahrlässigen schweren Körperverletzung», sagt Beatrice Giger, Medienbeauftragte der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage.

Doch damit ist die Schuldfrage noch nicht geklärt. Denn die beschuldigte Person sieht die Sache anders und hat Einsprache gegen den Strafbefehl erhoben. Somit wurde der Fall ans Kreisgericht Wil überwiesen, wo am Montag Anklage erhoben worden ist. Es wird also zu einem Gerichtsfall kommen. Der zuständige Kreisrichter David Schärli sagt:

«Wann die Verhandlung stattfindet, ist noch offen.»

Es werden derzeit noch keine Angaben zum Inhalt des Strafbefehls gemacht. Somit bleibt vorderhand noch offen, welches Strafmass seitens der Staatsanwaltschaft gefordert wird.

Diverse Blaulichtorganisationen waren bei der Rettung auf Platz. Bild: Simon Dudle (30. August 2020)

Feuerwehr hat den Knaben gerettet

Doch was ist eigentlich genau passiert? Rückblende. Am letzten August-Sonntag des vergangenen Jahres waren starke Niederschläge über Stadt und Region Wil niedergegangen. Der von Rossrüti nach und durch Wil fliessende Krebsbach führte so viel Wasser, dass er überlief.

Wie in solchen Situationen vorgesehen, wurde das überschüssige Wasser auf die Wiler Reitwiese geleitet. Diese wird aufgrund des Weierdamms zu einem natürlichen Retentionsbecken. So staute sich am späten Nachmittag jenes Sonntags ein ansehnlich grosser See und die Reitwiese stand unter Wasser.

Soweit dürfte man sich in der Darstellung der Ereignisse auch vor Gericht einig sein. Was danach passierte und warum es dazu kommen konnte, wird der Richter zu beantworten haben. Ein damals viereinhalbjähriges Kind soll in den temporären See gestürzt und laut Polizeiangaben in die Kanalisation gezogen worden sein. Bei einer Öffnung einige Meter weiter konnte der Knabe von der Feuerwehr an die Erdoberfläche geholt werden.

Allerdings soll er sich «besorgniserregende Verletzungen» zugezogen haben, wie die Polizei damals vermeldete. Mit dem Helikopter wurde er ins Spital geflogen. Später wurde die Situation des Kindes als «stabil» bezeichnet, was allerdings Einiges heissen kann. Aus Persönlichkeitsschutz wurde in der Folge keine Auskunft zum Gesundheitszustand mehr erteilt.

Warum dieser Schachtdeckel während des Hochwassers entfernt worden war, muss nun das Kreisgericht Wil entscheiden. Bild: Hans Suter (31. August 2020)

Gitterdeckel womöglich bewusst entfernt

Die zu klärende Hauptfrage ist nun: Wie konnte das Kind in die Kanalisation gelangen? Und warum war der Schachtdeckel nicht am dafür vorgesehenen Platz? Zuerst war man davon ausgegangen, dass der Druck den Gitterdeckel angehoben hatte. Bald schon leitete die Staatsanwaltschaft aber ein Verfahren wegen einer möglichen fahrlässigen schweren Körperverletzung ein. Der Schachtdeckel wurde womöglich von einer Person entfernt und gereinigt, damit das Wasser besser abfliessen konnte.