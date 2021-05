Hochspannung Für den FC Wil wird es richtig eng: Das sind die Tipps für den Abstiegskampf in der Challenge League In den nächsten beiden Wochen entscheidet sich, wer aus der Challenge League absteigt. Trifft es den FC Wil? Die «Wiler Zeitung» tippt die letzten vier Runden der zweithöchsten Spielklasse. Simon Dudle 07.05.2021, 05.00 Uhr

Muss Leo Mätzler vom FC Wil (links) oder Mark Marleku vom SC Kriens in den sauren Abstiegsapfel beissen? Es wird ein Herzschlagfinal.

Bild: Nadia Schaerli

Vier Runden sind in der Challenge League noch zu spielen. Noch ist der FC Wil nicht gerettet. Zwar sieht es aktuell ansprechend aus, die Reserve auf Schlusslicht Chiasso beträgt sechs Punkte. Dazu kommt virtuell ein zusätzlicher Zähler, weil die Äbtestädter das viel bessere Torverhältnis haben als die Tessiner. Dieses entscheidet bei Punktgleichheit.

Manch ein Experte sagt, 36 Punkte sollten für den Ligaerhalt genügen. Die Wiler haben aktuell 35 Zähler auf dem Konto, aus den letzten vier Partien bräuchten sie nach dieser Regel also nur noch einen Punkt. Fakt ist: Gewinnen die Ostschweizer heute das Auswärtsspiel in Neuenburg gegen Xamax und verliert Chiasso zu Hause gegen Winterthur, ist der Ligaerhalt geschafft.

Alles klar also? Nicht unbedingt. Denn die Formkurve spricht gegen die Wiler. Sie haben nur eine der letzten acht Partien gewonnen. Auswärts gab es in den vergangenen 14 Spielen lediglich einen Vollerfolg. Vor der Brust haben die Wiler nun binnen vier Tagen zwei Partien gegen hinter ihnen liegende Teams. Im Extremfall ist die Marge auf den Abstiegsplatz am kommenden Dienstagabend aufgebraucht – und das ganz grosse Zittern beginnt.

Ohne den Aggressivleader in die Niederlage

Jetzt geht es also um die Wurst. Schön spielen und eine gute Figur machen genügt nun nicht mehr. Die «Wiler Zeitung» hat die letzten 20 Challenge-League-Spiele getippt:

Der Start in die heisse Phase missglückt den Wilern heute Abend. Bei Xamax gibt es eine 1:3-Niederlage. Somit setzt sich im vierten Duell dieser beiden Teams in dieser Saison zum vierten Mal die Heimmannschaft durch. Ohne ihren Aggressivleader und Captain Philipp Muntwiler, der nach der achten gelben Karte gesperrt ist, tun sich die Wiler schwer auf der Maladière. Da Chiasso gegen das fahrige Winterthur zu drei Punkten kommt, beträgt die Wiler Reserve auf die Tessiner nur noch drei Punkte.

Ausgerechnet auf der Pontaise gelingt der Befreiungsschlag

Am kommenden Dienstagabend kommt es im Bergholz zum Abstiegsknüller zwischen Wil und Chiasso. Die Ausgangslage wird sein: Gewinnt Wil, ist der Ligaerhalt geschafft. Siegt Chiasso, schliessen die Tessiner zu den Äbtestädtern auf. Der FC Chiasso ist der Angstgegner des FC Wil. Von den letzten sechs Direktduellen gewannen die Ostschweizer kein einziges, obwohl sie jeweils Favorit waren. Auch dieses Mal lässt sich die junge Wiler Mannschaft von den Chiassesi aus der Bahn werfen und bezieht eine 0:2-Niederlage. Die Tessiner geben die rote Laterne an den SC Kriens ab. Der Vorsprung des FC Wil auf den Abstiegsplatz beträgt nur noch einen Punkt.

In der vorletzten Runde gastiert der FC Wil heute in einer Woche auswärts auf der Pontaise bei Stade Lausanne-Ouchy. An jenem Ort also, wo die Äbtestädter erst einen Sieg geholt haben – in der gesamten Vereinsgeschichte. Doch dieses Mal klappt es. Mit dem Messer am Hals gelingt der Befreiungsschlag. 2:1-Auswärtssieg. Die Lausanner sind inzwischen aus dem Aufstiegsrennen und treten nicht mehr mit der letzten Konsequenz an.

Da Chiasso in dieser Runde bei Schaffhausen eine empfindliche Niederlage kassiert, können die Wiler ausgerechnet auf der Pontaise den Ligaerhalt feiern. Vor der letzten Runde haben sie drei Punkte Vorsprung auf Chiasso, das wieder ans Tabellenende rutscht – und, wie erwähnt, das viel bessere Torverhältnis.

Hitchcock-Final: GC rauf, Kriens runter

In der Schlussrunde geht es um nicht mehr allzu viel und diverse Akteure des FC Wil werden vor Spielbeginn verabschiedet. Deutlich heisser ist der Match für Wils Gegner Thun, der zu diesem Zeitpunkt den Barrage-Platz bereits auf fix hat und bis auf einen Punkt an Leader GC herangerückt ist.

Die Berner Oberländer gewinnen auf dem Bergholz 3:0 und machen damit ihre Hausaufgaben. Da GC zu Hause gegen Kriens mit 4:2 gewinnt, steigt dennoch der Rekordmeister direkt in die Super League auf. Thun geht in die Barrage.

Freud und Leid werden an diesem Tag im Letzigrund sehr nahe beisammen sein. Während in der einen Garderobe GC den Aufstieg feiert, muss Gegner Kriens in der anderen Kabine den Abstieg akzeptieren – weil Chiasso gegen Xamax durch einen späten Treffer mit 1:0 gewinnt und sich einmal mehr in extremis in der Liga hält.