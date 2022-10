Hochhaus «Kleinwohnungen liegen im Trend»: Mit «Cubo» entsteht in Uzwil ein 30 Meter hohes Mehrfamilienhaus Die Agensa AG erstellt zusammen mit der Schweizer Baumanagement AG in Uzwil ein Mehrfamilienhaus. Mit dem knapp 30 Meter hohen Haus wird auch ein baulicher Akzent gesetzt. Die zurzeit grosse Bautätigkeit in Uzwil setzt sich damit unvermindert fort. Philipp Stutz 17.10.2022, 15.00 Uhr

Der Neubau besteht aus insgesamt zwölf Geschossen. Inbegriffen sind zwei Untergeschosse mit 51 Tiefgaragenplätzen. Visualisierung: PD

Das Gebäude, das am Schützenwiesweg 1 unmittelbar beim Coop-Kreisel erstellt wird, nennt sich «Cubo». Dies in Anlehnung an die kubische Form, welche auf die Bauhaus-Architektur zurückzuführen ist und den Würfel in den Vordergrund stellt.

«Das Baubewilligungsverfahren hat mehrere Jahre in Anspruch genommen», sagt Beat Schweizer, Geschäftsinhaber der Schweizer Baumanagement AG in Oberbüren, die mit der Bauabwicklung und –leitung beauftragt ist. Unter anderem musste ein Sondernutzungsplan ausgearbeitet und bewilligt werden. Die Gebäudehöhe beträgt 29,90 Meter, wobei per definitionem erst ab 30 Metern von einem Hochhaus die Rede ist.

Gebäude mit zwölf Geschossen

Der Neubau besteht aus insgesamt zwölf Geschossen. Inbegriffen sind zwei Untergeschosse mit 51 Tiefgaragenplätzen. «Es handelt sich um eine innere Verdichtung», betont Projektleiter Calvin Klingler:

«Die Ausnützungsziffer auf dem Grundstück mit einer Fläche von 2300 Quadratmetern ist hoch.»

Anfang Jahr begannen die Bauarbeiten mit dem Abbruch einer Altliegenschaft. Diese war hinter Bäumen und Gebüsch versteckt. Deshalb musste das Gelände rundherum abgeholzt und planiert werden. Der Aushub beträgt 16'000 Kubikmeter loses Material. Aufgrund eines geologischen Gutachtens wurde eine Pfählung notwendig. Insgesamt handelt es sich um eine Gebäudekubatur von 26'000 Kubikmetern. 5000 Kubikmeter Beton und 500 Tonnen Stahl werden verbaut.

Beat Schweizer, Inhaber der Schweizer Baumanagement AG (rechts), und Projektleiter Calvin Klingler vor der Baugrube. Bild: PD

Kleinwohnungen liegen im Trend

Projektiert sind 25 Zweieinhalb- und 23 Dreieinhalb-Zimmer-Mietwohnungen. Die Fassade ist ungewöhnlich und sticht ins Auge. Deren Einfassung der Fenster besteht aus Metallzargen, die sich optisch abheben. Es werden keine Aussenbalkone erstellt, sondern innenliegende, überdachte Loggien. Überdies kommt eine Erdsondenheizung zum Zug.

«Kleinwohnungen liegen im Trend», sagt Schweizer, der in der Region mehrere Mehrfamilienhäuser realisiert hat. Er rechnet mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren. Der Rohbau soll bis Sommer nächsten Jahres fertiggestellt sein. Der Bezug des Gebäudes ist Mitte 2024 geplant. Keven Klingler von der Schweizer Immotreuhand GmbH wird für die Verwaltung und Vermietung zuständig sein. Die Investition bewegt sich im zweistelligen Millionenbereich. «Nach Möglichkeit haben wir bei der Arbeitsvergabe ortsansässige Unternehmen berücksichtigt», sagt Schweizer.

Migros mit Frequenzen an neuem Standort zufrieden

Damit setzt sich die zurzeit grosse Bautätigkeit in Uzwil unvermindert fort. So sollen an der Uzwiler Bahnhofstrasse mehrere Gebäude – unter ihnen das ehemalige Restaurant Harmonie – abgebrochen werden. Geplant sind vier Mehrfamilienhäuser samt Tiefgarage. Auch gleich gegenüber tut sich einiges.

Dort war bis November 2021 die Migros mit ihrem Supermarkt stationiert. Nun hat der Grossverteiler seinen Standort in den «Birkenhof» an die Lindenstrasse verlegt. Der Grossverteiler ist als Mieter in den Neubau der Benninger Immobilien AG eingezogen. Migros Ostschweiz zeigt sich mit dem dortigen Umsatz und den Kundenfrequenzen zufrieden. Sorgen bereitet die nicht ungefährliche Einfahrt zur Tiefgarage. «Aktuell prüfen wir, welche Massnahmen helfen können, die Situation für Fussgänger und Autofahrer zu verbessern», sagt Silke Seichter, Mediensprecherin der Migros Ostschweiz. Ideen würden in einem nächsten Schritt mit dem Eigentümer der Liegenschaft besprochen.

In der Liegenschaft der ehemaligen Migros ist eine Zwischennutzung geplant. Bild: Philipp Stutz

Was geschieht mit ehemaligem Kaufhaus Schmid?

Aber auch am alten Standort im Steinacker ist einiges in Bewegung. So haben die Marschner Immobilien AG und Migros Ostschweiz die Liegenschaft Ende September verkauft. Neue Eigentümerin ist die Neugut Immobilien und Verwaltungs AG im zürcherischen Zollikon. Was mit dem Gebäude, in dem sich einst das legendäre Kaufhaus Schmid befand, geschehen soll, ist unklar.

Die neue Inhaberin gibt sich bedeckt und wollte keine konkreten Aussagen über die künftige Nutzung machen. Doch zeichnet sich eine vorübergehende Lösung ab. Die Räume im ehemaligen Migros-Retailcenter werden von einem Immobilien-Treuhänder bis etwa Ende September 2025 als Zwischennutzung angeboten. Sie sind zur Vermietung ausgeschrieben und bieten laut Ausschreibung unternehmerische Perspektiven für Logistik-, Umschlag- und Gewerbeunternehmen.