Kunstaktion von Ohm41 ruft Kantonsarchäologie auf den Plan

Hobby-Archäologen Wenn Kunst missverstanden wird: Ohm41 sorgt mit vermeintlich historischen Fundstücken für Aufsehen Funde aus einer Grabung beim Hof zu Wil riefen in der vergangenen Woche die Kantonsarchäologie auf den Plan. Diese wurde bei der Stadt vorstellig. Das Künstlerkollektiv Ohm41 dürfte aber nochmals um eine hohe Busse herumkommen. Gianni Amstutz 21.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch wenn mehr Kunstperformance als ernst gemeinte archäologische Grabung: Die Aktion von Ohm41 rief die Kantonsarchäologie auf den Plan. Bild: PD

Was Kunst ist, darüber kann man sich streiten. Gerade im Bereich der Performance-Kunst gehen die Meinungen weit auseinander. Manchmal wird eine solche Aktion auch gar nicht als Kunst verstanden. So geschehen bei den Grabungen des Künstlerkollektivs Ohm41 beim Hof zu Wil.

Gemäss einer Medienmitteilung von Ohm41 fanden vergangene Woche Grabungen statt. Ausgerüstet mit Metalldetektoren machten sich die «Öhmler» sowie die Gäste des Anlasses auf die Suche nach verborgenen Schätzen – und wurden fündig.

Kunstschaffende wussten nichts von benötigter Bewilligung

Wer Ohm41 kennt, weiss, dass die Grenzen zwischen Realität und Fantasie fliessend sein können. Doch die Kantonsarchäologie war anscheinend noch nicht mit dem ohm’schen Schaffen vertraut – und intervenierte nach der Meldung über die Grabungen im Nordhang des Hofs.

Markus Eugster, Ohm41 Bild: Gianni Amstutz

Solche seien zwingend bewilligungspflichtig. Dies sei dem Künstlerkollektiv über die Stadt mitgeteilt worden, bestätigt Markus Eugster, Mitglied von Ohm41, auf Anfrage. Dies war den Kunstschaffenden jedoch nicht bewusst.

So musste auch der geplante Verkauf der «Fundstücke» am Samstagsmarkt abgesagt werden, wie es in einer Mitteilung des Kollektivs heisst. Stattdessen konnte man die Trouvaillen reservieren. Das Künstlerkollektiv werde diese wie verlangt der Kantonsarchäologie präsentieren, so Eugster. Dabei werde auch der Grabungsplan mit den Aufzeichnungen der Fundstellen eingereicht und der Name der «Fachkraft», welche die Grabungen begleitet hat, offengelegt.

Interesse der Kantonsarchäologie dürfte schnell verebben

Dass sich die Kantonsarchäologie aber tatsächlich für die von Ohm41 ausgegrabenen Gegenstände interessieren wird, darf bezweifelt werden. Denn diese dürften eine Echtheitsprüfung nicht bestehen und somit auch keinerlei historischen Wert besitzen.

Dieser Umstand – und die versprochene Kooperation der Künstler – dürfte denn auch dafür sorgen, dass Ohm41 um die drohende Busse herumkommen wird. Eine solche droht für unbewilligte Grabungen mit Metalldetektoren und kann bis zu 30'000 Franken betragen. Die Erleichterung dürfte also gross sein, obwohl eine solche Bestrafung aus künstlerischer Sicht den Wert der nur vermeintlich historischen Fundobjekte erhöht hätte.

Nicht zum ersten Mal mit Aktionen aufgefallen

Es ist indes nicht das erste Mal, dass Ohm41 mit ihren Kunstaktionen für Aufsehen sorgen. Vielen Wilerinnen und Wilern dürfte die Bepflanzung des Schwanenkreisels mit Lauch noch in Erinnerung sein.

Ebenfalls nicht zum ersten Mal nehmen es die «Öhmler» für eine ihrer Aktionen nicht ganz so genau mit dem Gesetz. Was dieses Mal laut eigenen Aussagen aus Unwissenheit geschah, hatte früher durchaus Konzept. So beispielsweise als sie die Welcome-Figur vom Bahnhofplatz im Stadtweier versenkten. Oder als das Kollektiv eine Villars-Kuh entwendete und damit das Gleis der Frauenfeld-Wil-Bahn blockierte. Beide Aktionen, die Ohm41 Ärger mit der Polizei einbrachten. Ein Schicksal, das ihnen dieses Mal erspart bleiben dürfte.

Gemeinsam ist den Aktionen jedoch, dass es Ohm41 damit gelungen ist, dass Kunst nicht nur im stillen Kämmerlein stattfindet. Vielmehr wird durch diese bewussten oder unbewussten Grenzüberschreitungen Kunst zum Gesprächsthema. Ein Umstand, über den sich die «Öhmler» zweifellos freuen werden.