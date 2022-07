Gelaterias verkaufen in Hitzewelle weniger Glaces als sonst

Hitzewelle Zu heiss für die Gelateria: «Wir verkaufen mehr, wenn es fünf Grad kühler ist» Wenn die Temperaturen so in die Höhe klettern wie die letzten Tage, bleiben viele Leute am Tag drinnen. Die Gelaterias in der Region Wil/Toggenburg bekommen das zu spüren. Auch wenn es insgesamt ein guter Sommer für sie ist. Lara Wüest Jetzt kommentieren 22.07.2022, 12.00 Uhr

An guten Sonntagen verkaufen Lina Koller und ihre Kolleginnen vom Eiscafé Enrico bis zu 350 Kugeln Glace pro Tag. Nicht aber an Hitzetagen. Bild: Lara Wüest

Vanille mit Karamell in der Farbe Himmelblau. Quark-Aprikose in Milchig-Weiss. Oder Honig in der Farbe Maisgelb. Hinter der Vitrine des Eiscafés Enrico schimmert es in allen Farben. Es gibt wohl kaum eine Glacesorte, die Glacefans hier nicht bekommen. Und wenn doch, dann stellen die beiden Chefinnen Priska und Claudia Neff oder ihre Mitarbeiterin Lina Koller sie auf Wunsch der Kunden her. Einmal gab es in der Gelateria gleich neben dem Wiler Bahnhof sogar Rüebli-Glace zu kaufen. Doch das sei bei den Kunden nicht so gut angekommen, sagt Claudia Neff und lacht.

Karamell mit Vanille blau eingefärbt: Die Sorte Himmelblau des Eiscafés Enrico schmeckt vor allem Kindern gut. Bild: Lara Wüest

Es ist ein schwülwarmer Vormittag. Die erste Hitzewelle ist gerade übers Land gerollt und die nächsten heissen Tage stehen vor der Tür. Eigentlich ein guter Sommer für eine Gelateria. Wieder ganz ohne Coronamassnahmen. Und bisher läuft es gut im Eiscafé Enrico. Die Mitarbeiterin Lina Koller sagt:

«Manchmal stehen die Kunden vor der Vitrine in einer meterlangen Schlange.»

Bis zu 500 Liter Glace pro Woche stellt die Gelateria derzeit her. An guten Sonntagen verkaufen Lina Koller und ihre Kolleginnen bis zu 350 Kugeln. Besonders beliebt: Kinderschoggiglace. Bei den Grossen und den Kleinen. Und auch die Fruchtesorbets gehen an den heissen Tagen besonders oft über die Eiscafétheke.

Ja, es ist ein guter Sommer für die Gelaterias, er lässt ihre Kassen klingeln. Meistens jedenfalls.

Zu Hause oder in der Badi

Diese Woche, als das Thermometer auf ausserordentlich heisse Temperaturen kletterte, war es Glacefans sogar für den Besuch in der Gelateria zu heiss. Lina Koller sagt:

«In den letzten Tagen lief nicht so viel wie sonst. Die Leute gehen wohl lieber in die Badi.»

Erst wenn die Badis schliessen, nach neun Uhr am Abend, dann füllt sich das «Enrico» wieder.

Josua Menzi, Geschäftsführer von Josua's Bakery in Wattwil. Bild: PD

Ähnlich erlebt das auch Josua Menzi. Er ist der Geschäftsführer von Josua’s Bakery gleich neben dem Bahnhof Wattwil. Seiner Familie gehört die Bäckerei Abderhalden AG mit einem weiteren Laden und Café in Wattwil und einem Laden und Café in Ebnat-Kappel. In allen Filialen verkauft die Familie selbst gemachte Glace. Zu den Hitzetagen sagt Menzi:

«Wir verkaufen mehr, wenn es fünf Grad kühler ist.»

Seine Vermutung: Die Leute bleiben bei dieser Hitze zu Hause oder gehen in die Badi.

Beklagen mag sich Menzi aber nicht. Das Geschäft mit den Glaces laufe gut. Rund 60 Liter Milch verarbeitet die Bäckerei Abderhalden derzeit pro Woche. Besonders beliebt sind die Eiskaffees, hergestellt mit Vanille- und Moccaglace. Auch die Klassiker, Vanille, Erdbeere, Schoggi und Mocca finden guten Absatz. Nur die Joghurtglaces mit Pfirsich oder Waldbeeren sind nicht so gefragt. Sie seien den Kunden wohl zu exotisch, sagt Menzi.

Ein gefragtes Hofglace

Eine Glaceherstellerin aus der Region spürt die Hitze dagegen kaum. Zumindest, was den Absatz betrifft. Corinne Bürge sagt:

«Es läuft so gut wie noch nie.»

Bürge ist die Inhaberin von Gadeglace. Zusammen mit ihrem Mann stellt die Landwirtin, die einst eine Lehre zur Bäcker-Konditorin absolvierte, selber Glace her. Mit Milch von den eigenen Kühen ihres Biohofs in Bazenheid und Zutaten aus der Region. 15 Sorten gibt es von Gadeglace zu kaufen. Unter anderem in einer Hütte, dem Glacegade, nahe der Strasse zwischen Bazenheid und Bütschwil. Oder in mehreren Hofläden in der Region.

Davon gibt es 15 verschiedene Sorgen: dem Gadeglace von Corinne Bürge. Bild: Beat Lanzendorfer

Warum es diesen Sommer so gut läuft, kann sich auch Corinne Bürge nicht erklären. Fast kommt sie mit der Produktion nicht nach. Und wenn es so weitergeht, muss sie «eine Lösung» finden, wie sie sagt. Wie viel Glace sie pro Woche produziert, weiss Bürge aus dem Stegreif nicht. Doch welche Sorten in den heissen Tagen am beliebtesten sind, das hat sie im Kopf: die Joghurtglaces. Himbeere- oder Erdbeergeschmack oder Nature.

