HITZEWELLE Thur war am Dienstag bei Niederbüren fast 28 Grad warm: «Für die Fische stehen die Zeichen auf Tragödie» Mit der Hitzewelle gehen auch die Wassertemperaturen in die Höhe. Das wird je länger je mehr zum Überlebenskampf für die Fische. Der Schweizerische Fischereiverband befürchtet gar ein nationales Massen-Fischsterben wie im Sommer 2003. Simon Dudle 19.07.2022, 20.15 Uhr

Die Thur – hier am Dienstagnachmittag bei der Einmündung der Glatt bei Oberbüren – führt aktuell wenig Wasser. Bild: Simon Dudle

Am Dienstagnachmittag war die Thur beim Golfplatz Niederbüren fast 28 Grad warm. Weiter oben wird bereits abgefischt. Simon Dudle Ist das Wasser während längerer Zeit mehr als 25 Grad warm, dann bedeutet das – vor allem für die kältebedürftigen Fischarten – oftmals das Todesurteil. Dies liess der Schweizerische Fischereiverband gestern in einer Mitteilung verlauten. «Für die Fische stehen die Zeichen auf Tragödie», heisst es. Während des Hitzesommers 2003 habe es ein nationales Fischsterben gegeben, im ebenfalls heissen Sommer 2018 sei man knapp daran vorbeigeschrammt.

Den Fischen die kühlen Stellen überlassen

Christoph Mehr, kantonaler Fischereiaufseher. Bild: Sabine Camedda Bild: Sabine Camedda

Die aktuelle Situation verheisst diesbezüglich auch in der Region Wil nichts Gutes. Die Thur erwärmte sich gestern bis am frühen Abend beim Messpunkt Golfplatz Niederbüren auf 27,8 Grad. Kommt dazu, dass die Wasser-Abflussmenge mit weniger als 3,5 Kubikmeter pro Sekunde ausserordentlich tief ist.

Auch Christoph Mehr von der Fischereiaufsicht des Kantons St. Gallen beobachtet die aktuellen Entwicklungen besorgt, zumal keine Niederschläge in Sicht sind. Die Situation habe sich diese Woche nochmals zugespitzt. Mehr sagt:

«Kleingewässer sind trockengefallen oder kurz davor. Unser Glück ist zur Zeit, dass es in der Nacht noch abkühlt und somit die Gewässer ihre Temperatur wieder etwas senken können.»

Trotzdem müssen gewisse Seitenbäche der Thur abgefischt werden. So etwa bei Ebnat-Kappel. Auch aus der Thur selbst mussten zwischen Alt St. Johann und Unterwasser an mehreren Stellen Fische entnommen werden. «Je mehr Grundwasser ins Gewässer strömt, desto kühler. Diese kühlen Stellen sollten den Fischen überlassen werden. Hier wird Menschen, Pferden und Hunden vom Baden abgeraten», sagt Mehr.

Im Juli 2018 war die Uze im untersten Bereich trockengelegt. Bild: Simon Dudle

In Niederwil wurde es am wärmsten

Und die Lufttemperaturen? Rekorde gab es am Dienstag keine, wie Christoph Frauenfelder von der Wetterstation Meteotop in Niederuzwil feststellte. Am wärmsten wurde es im Wahlkreis Wil in Niederwil, wo das Thermometer am späten Nachmittag 35,2 Grad anzeigte – im Schatten. Somit war Niederwil der Hotspot im östlichen Mittelland. In Niederuzwil wurde es gestern 34,6 Grad heiss. Das entspricht der zweithöchsten Temperatur dieses Jahres. Der absolute Hitzerekord für Niederuzwil im Juli liegt bei 35,7 Grad. Er stammt aus dem Jahr 2019.