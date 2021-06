Hof zu Wil vor der letzten Sanierungsetappe

Nachdem der Kantonsrat einen Kredit über 5,4 Millionen Franken gesprochen hat, ist es nun am Stadtparlament und an der Bevölkerung über den Anteil der Stadt zu befinden. Widerstand ist dabei kaum zu erwarten. Das Parlament will jedoch Auflagen stellen, um das touristische Angebot Wils besser zu fördern.

Gianni Amstutz 21.06.2021, 16.55 Uhr