Wiler Rap-Duo Projekt ET tauft im Gare de Lion erstes Album

Hip-Hop Wiler Rap-Duo Projekt ET tanzt nach Plattentaufe die Nacht durch Zum ersten Mal standen die beiden Wiler Jan Räbsamen und Gian-Andri Stahl am Samstagabend mit einer DJane auf der Bühne. Im Gare de Lion tauften sie ihr erstes Album «Planet Erdbeertörtli». Larissa Flammer 09.01.2022, 18.49 Uhr

Die Rapper von Projekt ET auf der Bühne des Gare de Lion. Bild: PD

Zwölf Songs umfasst das Album «Planet Erdbeertörtli». Das Wiler Rap-Duo Projekt ET hat sie am Samstagabend alle gespielt. Plus die bekanntesten Tracks ihres Mixtapes «Kauderwelt» (2019) und der EP «Nur so am Strand» (2020).

«Wir haben während gut eineinhalb Stunden etwa 23 Songs gespielt. Das war anstrengend», sagt Gian-Andri Stahl mit einem Lachen. Er steckt zusammen mit Jan Räbsamen hinter Projekt ET. Trotz des anspruchsvollen Sets hätten sie danach noch die ganze Nacht durchgetanzt.

Duo wurde zum ersten Mal von einer DJane unterstützt

«Die Plattentaufe war wundervoll», sagt Stahl am Sonntagnachmittag. Sie seien ein bisschen überrascht und sehr erfreut gewesen, wie viele Leute gekommen seien. Zwar sei der Gare de Lion nicht ausverkauft gewesen, aber gut 200 Personen hätten mit ihnen gefeiert.

«Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen eingeladen, es waren aber auch viele Wilerinnen und Wiler sowie Rap-Fans von weiter weg da, die wir nicht gekannt haben», sagt Stahl. Das Duo stand erstmals mit einer DJane auf der Bühne, welche die jungen Männer bei künftigen Konzerten unterstützen wird.

Rückmeldungen waren positiv

Die Plattentaufe war der dritte Auftritt von Projekt ET im Wiler Gare de Lion. Räbsamen und Stahl machen seit 2018 gemeinsam Musik – immer auf St.Galler Deutsch. In einem ihrer Songs, «Füür», heisst es: «Mir mached nüt gschids, aber vil dumms, Projekt ET, radikali Chlikunst.»

Ein paar der neuen Songs hätten sie schon vor der Plattentaufe bei Konzerten gespielt, einige dagegen wurden am Samstag zum ersten Mal live der Öffentlichkeit präsentiert. «Es hat alles gut geklappt», sagt Stahl. Es sei interessant gewesen, erste Rückmeldungen zu erhalten: «Sie waren sehr positiv.»

Das Album «Planet Erdbeertörtli» sei ein grösseres Werk als das Mixtape und die EP, sagt Stahl. Weil die Produktion aufwendiger war, sei zudem die Qualität besser.