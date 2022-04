Hinterthurgau: Redaktorin testet ein Wochenende lang Elektroauto

Hinterthurgau «Die Benzinpreise müssen dich nicht interessieren»: Redaktorin testet ein Wochenende lang ein Elektroauto Am Wochenende vor Ostern startete in Sirnach das Projekt von Catch-e. Dabei können Elektroautos über mehrere Tage gefahren werden. Ein Selbstversuch mit dem Kia EV6. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 18.04.2022, 15.04 Uhr

Redaktorin Francesca Stemer testete den Kia EV6. Bild: PD

Regentropfen haften an Dietmar Klements Brille, der Wind zerrt an diesem Nachmittag in der Woche vor Ostern an seiner Jacke, doch sein Blick wird sanft, als er auf die Flotte deutet. Zehn Elektroautos von Honda bis zu Tesla stehen im Rahmen des Projektes von Catch-e und dem Kanton Thurgau für die Probefahrten bereit. «Das wird Ihr Auto.» Ich blicke in die toten Scheinwerferaugen des «Tigers».

Dietmar Klement von

Catch-e Bild: Andrea Häusler

So zumindest stellte die Marketingabteilung von Kia Motors ihr neustes Elektrofahrzeug vor. Modell EV6 soll optisch gesehen an einen Tiger erinnern. Was ich auf den ersten Blick nicht erkenne, aber ich mag die Idee. Der Tiger ist tief in der südkoreanischen Kultur und Geschichte verankert.

Klement zieht den Stecker vom Ladeanschluss und setzt sich auf den Beifahrersitz. Es folgt eine Erklärung des Fahrzeuges.

«Dieses Auto operiert mit 800 Volt, das führt dazu, dass es sich sehr schnell auflädt.»

Der aktuelle Akkustand: 89 Prozent. Die nächsten Interessenten stehen auf dem Vorplatz der Sirnacher Elektrizitätswerke. Klement deutet auf ein doppelseitig bedrucktes Infoblatt. «Wenn es Probleme gibt, rufen Sie mich an, ich bin rund um die Uhr erreichbar.» Er begrüsst die nächsten Kunden.

Grosses Interesse

Michael Haldemann

Energiestadt Aadorf Bild: PD

Der Blick von Michael Haldemann, Präsident der Arbeitsgruppe Energiestadt Aadorf, schweift über die Fahrzeugflotte. Er wollte sich bereits in Sirnach ein Bild des Projektablaufs machen. In Aadorf wird die Aktion von Catch-e am 20. April starten. Das Interesse am Projekt sei gross, erklärt Haldenmann, so seien beinahe schon alle Fahrzeuge ausgebucht. «Sind Sie schon einmal mit einem Elektroauto gefahren? Nicht, dann glauben Sie mir, es wird Ihnen gefallen.» Er fährt selbst seit einigen Jahren mit einem Elektroauto.

Susan Bosshart aus Sirnach geht es ähnlich, sie hat durch die Zeitung von der Aktion erfahren und testet über das Wochenende einen VW ID4. Auch Elvira Karger und ihr Partner haben sich für eine Testfahrt angemeldet. Während die beiden in ihren BMW iX4 einsteigen, um sich das Auto erklären zu lassen, wird es für mich Zeit loszufahren.

Der Tiger im Test

Bei der ersten rund zehnminütigen Fahrt wird schnell klar, das Auto ist angenehm zu fahren, ruhig, fast scheint es teilweise über die Strasse zu gleiten. Doch die Breite der Tigerschnauze ist noch gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn die Strasse schmaler wird. Pluspunkte, die für das Fahrzeug sprechen: Es ist sehr geräumig, bietet viel Beinfreiheit und Platz, um beispielsweise Taschen zu verstauen. Doch für mich allein fühlt sich das Auto fast ein bisschen zu gross an.

Das ändert sich jedoch am nächsten Tag. Silvio und Alessia haben auf der Rückbank Platz genommen, Sarah auf dem Beifahrersitz. Sie fahren zum ersten Mal in einem Elektroauto mit. Die Ausstattung überzeugt, Silvio nutzt einen der USB-Anschlüsse an den Autositzen, um sein Handy zu laden. Diese wurden von Sarah als Schalensitze – fast wie bei Rennautos – bezeichnet. Silvios Blick streift eine Tankstelle, seine Mundwinkel heben sich:

«Die Benzinpreise müssen dich für heute nicht interessieren.»

Irgendwie ein schönes Gefühl, wobei mein Blick beinahe automatisch auf die Anzeige der Batterieladung fällt: 86 Prozent. Die getestete Version des Kias kann eine Reichweite von 528 Kilometern zurücklegen. Beruhigend.

Schnellstrasse, Tunnel und kurvenreiches Bergauffahren. Der Kia EV6, der innert 7,6 Sekunden von 0-100 Kilometer pro Stunde beschleunigt und dabei eine Höchstgeschwindigkeit von 185 Kilometern pro Stunde erreicht, macht zweifelsfrei Spass zu fahren. Das automatische Bremssystem und der Spurenassistent greifen teilweise stark ein, das Bremssystem reagiert teilweise schon früh auf die vorausfahrenden Fahrzeuge. Ebenfalls bieten die Plätze der Rückbank relativ viel Beinfreiheit, die Form der Sitze lässt jedoch eine etwas ungewohnte Sitzhaltung einnehmen.

Der neue Kia zeichnet sich durch viel Technik aus, die einfach zu bedienen ist. Bild: fra

Auf die Frage, wer von meinen Mitfahrenden sich für ein Elektroauto entscheiden würde, antworten Sarah und Silvio unisono mit nein. Der Grund: Ihre Traumautos müssen «gehört» werden. «Ausser, wenn das Modell von der Optik her wirklich überzeugt», merkt Sarah an und fährt fort, dass sie es aber bei diesem Auto geschätzt habe, sich ohne Probleme verständigen zu können. Im Gegensatz zu ihren Mitfahrenden ist Alessia überzeugt, dass ihr nächstes Auto elektrisch sein wird.

Als nächstes: Elektro

Ganz ähnlich sieht das Testfahrerin Susan Bosshart, ihr hat das Fahren mit ihrem VW Spass gemacht.

«Selbst mein Partner, der zu Beginn nicht angetan von Elektroautos war, ist nun begeistert.»

Weil ihr Auto schon älter ist, könne sie sich gut vorstellen, als Nächstes auf ein elektronisches Fahrzeug zu wechseln, dann jedoch ein etwas kleineres Modell als das Testauto.

Auch Elvira Karger ist vom Projekt überzeugt. Besonders schätze sie die Möglichkeit, das Auto wirklich testen zu können und nicht mit jemandem von einer Garage für zehn Minuten über den Platz zu kurven. Für ihren Partner ist klar, sein nächstes Auto wird elektrisch und auch Karger werde, sobald sie ein neues Auto benötigt, auf Elektro umsteigen.

Einmal Tanken und zurück

Nach der rund zweistündigen Fahrt vom Samstag ist der Batteriestand noch immer hoch, eigentlich müsste noch nicht geladen werden. Doch ich bin neugierig und mache mich am nächsten Tag auf zur Ladestation. Karte scannen, Stecker einstöpseln und es lädt. Ziemlich simpel. Doch meine Fahrzeit mit dem Auto neigt sich dem Ende zu. Es wird Zeit, die Autoschlüssel an die rechtmässigen Besitzer zurückzugeben. Abschliessend bleibt zu sagen, dass Michael Haldemann recht hatte und es wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass ich mit einem Elektroauto unterwegs gewesen bin.

Der Kia beim Ladevorgang. Bild: fra

