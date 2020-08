Heute sind die Wiler Integration- und Präventionsprojekte kaum mehr wegzudenken: Doch nach der Gründung vor 30 Jahren machte eine Bürgerwehr mobil Die Wiler Integrations- und Präventionsprojekte (Wipp) blicken auf eine bewegte 30-jährige Geschichte zurück. Gianni Amstutz 18.08.2020, 05.00 Uhr

René Akeret (links) baute die Wiler Integrations- und Präventionsprojekte vor 30 Jahren auf, als die Auswirkungen der offenen Drogenszenen auch in Wil sichtbar waren. Nach seinem Tod Ende 2018 übernahm Barbara Seger (2.v.l.) die Leitung der Wipp. Bild: PD (8. Mai 2018)

30 Jahre ist es her, als infolge der Schliessungen der offenen Drogenszenen am Zürcher Platzspitz und Letten die Suchtthematik auch in Wil zur akuten Herausforderung wurde. Die Drogenabhängigen kamen von den Grossstädten zurück in ihre Heimatgemeinden – und mit ihnen alle Begleiterscheinungen.

Zu diesem Zeitpunkt bestand in Wil noch keine Institution, die den Betroffenen die nötige Unterstützung zukommen lassen und das Problem gesellschaftspolitisch bewältigen konnte. Der damalige Stadtrat Thomas Bühler nahm sich der Thematik an und verpflichtete René Akeret als Gassenarbeiter für die Stadt Wil.

Akeret erkannte, dass es weiterer Massnahmen bedurfte. Er entwickelte in Zusammenarbeit mit Stadtrat Thomas Bühler und den nachfolgenden Stadtratsmitgliedern die Angebote der Wiler Integrations- und Präventionsprojekte (Wipp), die aus der Kontakt- und Anlaufstelle «Kaktus», der Gassenküche und Notschlafstelle, dem Betreuten Wohnen an der Flawilerstrasse und der Sozialen Wohnbegleitung bestehen.

Widerstand von verschiedenen Seiten

Dass die Wipp heuer ihr 30-jähriges Bestehen feiern können, war anfangs alles andere als klar. Denn der Widerstand war gross und kam von verschiedenen Seiten. Die Suchtmittelabhängigen begegneten den Angeboten der Wipp zu Beginn mit Skepsis. Kein Wunder, waren ihre Erfahrungen mit staatlichen Institutionen bis zu diesem Zeitpunkt doch überwiegend von Repression geprägt gewesen.

Nach und nach gewann Akeret mit seinem Team das Vertrauen der Suchtmittelabhängigen und konnte ihnen den Nutzen der neu gegründeten Institution aufzeigen. Widerstand gab es aber auch aus der Bevölkerung.

Als die Wipp 1994 vom Standort am Bahnhof an die Toggenburgerstrasse im Lindenhofquartier umzogen, wurde das von den Anwohnern gar nicht gut aufgenommen. Es bildete sich sogar eine Art Bürgerwehr, die für Recht und Ordnung sorgen wollte.

Diese Episode zeigt auf, welche Vorbehalte und Vorurteile Mitte der 90er Jahre gegenüber suchtkranken Menschen herrschten.Inzwischen hat sich das längst gelegt, die Wipp sind heutzutage breit akzeptiert.

Eine Leistung, an der Wipp-Gründer René Akeret einen wesentlichen Anteil hat. «Er war ein echter Pionier», würdigt ihn seine Nachfolgerin Barbara Seger. Im Dezember 2018 verstarb Akeret überraschend im Alter von 59 Jahren. Geblieben sind die Wipp als sein Vermächtnis. Sie sagt:

«Vieles, was er geschaffen hat, hält bis heute an.»

Noch immer übernähmen die Wipp eine wichtige gesellschaftliche Funktion und leisteten auch in den Bereichen HIV- und Hepatitis-C-Prävention wichtige Arbeit für die Stadt und die Region Wil. Die Wipp werden dafür auch geschätzt und sind wichtige Partner der Sozialen Dienste und Berufsbeistandschaften.

Einen kleinen Dämpfer gab es im Dezember 2019. Das Stadtparlament strich den Betrag zur Feier des 30-jährigen Bestehens der Institution aus dem Budget. Gerne hätte man die Pionierleistung von René Akeret und die heutige Bedeutung der Wipp für die Stadt Wil und die Region in gebührendem Rahmen gefeiert. Nun geschieht das im kleinen Rahmen – wenn es die Coronapandemie denn zulässt.

Die Krise als Chance, Abläufe zu hinterfragen

Überhaupt hat die Coronakrise die Wipp nachhaltig beeinflusst – und das nicht nur, weil der Betrieb während des Lockdowns angepasst werden musste. «Die Krise bot uns die Gelegenheit, unsere Angebote grundsätzlich zu überprüfen und Anpassungen vorzunehmen», sagt Barbara Seger.

Dabei hätten sich einige Veränderungen aufgedrängt, die nun in den nächsten Monaten und Jahren umgesetzt werden sollen. So habe sich herauskristallisiert, dass eine Anpassung der Öffnungszeiten der Kontakt- und Anlaufstelle und der Gassenküche vom Abend auf den Mittag sinnvoll sei, sagt Barbara Seger.

Zudem müsse das Angebot des Betreuten Wohnens überdacht werden. Dabei handelt es sich um Zimmer, welche die Wipp an der Flawilerstrasse anbieten und sich an Personen richten, die ihre Wohnung verloren haben und auf dem freien Wohnungsmarkt keine Wohnung mehr finden. Während der Coronakrise habe sich gezeigt, dass auch hier Anpassungsbedarf an aktuelle Standards besteht.

In den 30 Jahren seit der Gründung der Wipp hat sich auch sonst einiges verändert. Waren anfangs die Suchtkranken klar nach der Substanz, die sie konsumierten, getrennt, ist heute der Mischkonsum die Regel. Auch der Medikamentenmissbrauch habe zugenommen.

Sucht im Alter wird ein Schwerpunkt

Ausserdem sind die suchtmittelabhängigen Personen älter geworden, weshalb das Thema Sucht und Alter aktueller denn je sei. Denn Suchtmittelabhängige bergen für Alters- und Pflegeeinrichtungen sowie -dienstleister andere Herausforderungen als die üblichen Bewohner und Bewohnerinnen.

Dies sowohl in medizinischer als auch psychiatrischer Hinsicht. Deshalb wollen die Wipp die Zusammenarbeit mit Partnerinnen wie der Thurvita, der Psychiatrie St.Gallen Nord und Hausärzten künftig noch verstärken.

Den Wipp wird die Arbeit wohl auch in den nächsten 30 Jahren nicht ausgehen. Barbara Seger ist überzeugt: «Die Wipp erfüllen für Wil und die Partnergemeinden immer noch eine wichtige gesellschaftliche Funktion.»