Herrenluftbad Initiative ausgebremst: Degersheimer Kultort ist definitiv Geschichte Viele Degersheimerinnen und Degersheimer hätten sich einen Ersatz für das vom Sturm zerstörte alte Herrenluftbad gewünscht. Daraus wird nun aber nichts. Andrea Häusler 19.03.2021, 17.00 Uhr

Im Winter 2019/20 stürzte eine Tanne auf das Holzgebäude. Bild: Andrea Häusler

Die Begeisterung und der kollektive Tatendrang waren gross, als auf Facebook die Idee vom Wiederaufbau des zerstörten alten Herrenluftbads verbreitet wurde. Ein Abschlussprojekt für Zimmermannlehrlinge könnte es werden, meinte jemand und ein anderer schlug vor, Degersheimer Firmen für das Gemeinschaftsprojekt ins Boot holen. Weitere zeigten sich bereit, gleich selber mit Hammer und Säge Hand anzulegen, um in die Zukunft zu retten, was so zahlreiche Degersheimerinnen und Degersheimer mit Jugenderinnerungen verbanden.

Strikte getrennt von den Damen, genossen die männlichen Kurgäste des ehemaligen Kurhauses Sennrüti beim Herrenluftbad die Frischluft. Bild: PD

Das Objekt in der Waldlichtung südwestlich des Wolfensbergs, welches einst dem Kurhaus als Therapiegelände gedient hatte, genoss als Wiege vieler Emotionen einen gewissen Kultstatus. Obwohl es im Grunde nicht viel mehr, aber auch nicht weniger als ein breiter, offener Holzunterstand war, an dessen Wänden sich männiglich in krakeliger Schrift, einem Symbol oder einer Kreidezeichnungen verewigt hatte.

Missverhältnis zum Nutzungsbedürfnis

Die Initiative, die Möglichkeiten eines koordinierten Wiederaufbaus konkret zu prüfen ging vom Verkehrsverein aus. Die Gemeinde nahm den Ball auf, suchte das Gespräch mit dem neuen Grundeigentümer, tätigte Abklärungen und kommunizierte nun den Entscheid: «Der Gemeinderat hat den daraus resultierenden Lösungsvorschlag geprüft. Er stellt fest, dass dieser in einem Missverhältnis zum Bedürfnis einer öffentlichen Nutzung des Herrenluftbades steht, sind doch zahlreiche weitere Möglichkeiten für die Freizeitnutzung in unserer Gemeinde vorhanden.»

Andere Rahmenbedüngungen für Ersatzbau

Woran ist die Wiederaufbau-Idee gescheitert? Gemeinderatsschreiber Andreas Baumann wirft einen Blick zurück und macht bewusst, dass für das auf Neckertaler Gemeindegebiet stehende Herrenluftbad, nie eine Nutzungsvereinbarung bestanden habe. «Man ging einfach dorthin, ohne sich bewusst zu sein, dass das Areal in Privatbesitz steht - und es wurde auch so toleriert.» Für den Wiederaufbau nach dem Sturmschaden im Winter 2019/20 war nun aber eine Baubewilligung nötig», sagt Baumann. Und diese setzte das Einverständnis des Grundeigentümers voraus.

Auf den Lösungsvorschlag, der letztlich zur Debatte stand und vom Gemeinderat abgelehnt wurde, will Baumann im Detail nicht eingehen. Stattdessen nennt er, als Vergleich, aber auch als Alternative, das Föhrenwäldli. Dieses vermachte Stickereifabrikant Isidor Grauer dem Verkehrsverein mit dem Ziel, eine öffentlichen Nutzung zu ermöglichen. «Bei diesem Aufenthalts- und Grillplatz sind die Voraussetzungen – auch in Bezug auf den Unterhalt – völlig anders», sagt Baumann. (ahi)