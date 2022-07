Stiftung Tosam schliesst Wohnangebot auf dem Hof Baldenwil

Herisau Stiftung Tosam mit Betrieben in Flawil und Degersheim schliesst das stationäre Wohnangebot auf dem Hof Baldenwil Die Tosam-Stiftung stellt das stationäre Wohnangebot im Hof Baldenwil in Schachen bei Herisau per Ende 2022 ein. Betroffen sind acht Bewohnerinnen und Bewohner. Die betreuten rund 30 Arbeitsplätze bleiben bestehen. Das Wohnangebot wird auf betreute Auszeit und Feriengäste ausgerichtet. Mea McGhee Jetzt kommentieren 17.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Hof Baldenwil finden Menschen mit psychischer und kognitiver Beeinträchtigung Arbeit. Bild: PD

Die Tosam-Stiftung betreibt seit über 30 Jahren in Schachen bei Herisau ein auf Menschen mit psychischen und kognitiven Beeinträchtigungen ausgerichtetes Wohn- und Arbeitsangebot. Zurzeit leben acht Personen im Hof Baldenwil. Dieser wurde im Jahr 1984 als erster Betrieb der Stiftung Tosam ins Leben gerufen. Heute beschäftigt die Stiftung in neun Betrieben Mitarbeitende im zweiten Arbeitsmarkt – darunter auch in den Second-Hand-Läden in Degersheim und Flawil.