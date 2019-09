Herbstzeit ist Chilbizeit: Traditionelles in Flawil und ein Novum in Jonschwil

In Flawil traf man sich samstags an Markt- und Grillständen, in Jonschwil auf dem Rummel- und Schwingplatz. Hier wurde parallel zur Chilbi das 52. Buebeschwinget des Schwingclubs Uzwil ausgetragen.