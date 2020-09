Politik zusammengefasst: Thurgauer Kantonsrätin beschreibt die Herausforderungen der Zukunft CVP-Kantonsrätin Sabine Peter Köstli äussert sich zu den Traktanden im Grossen Rat. Sabina Peter Köstli 10.09.2020, 14.24 Uhr

Sabina Peter Köstli, Kantonsrätin CVP, Ettenhausen. Bild: PD

Bevor sich die Grossratsmitglieder auf ihre Fraktionsausflüge und an die Wahlfeier im Oberthurgau begaben, galt es die Traktandenliste abzutragen, was letztendlich nicht vollumfänglich gelang. Getagt wurde in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld und das wird coronabedingt bis mindestens Ende Jahr so bleiben, da die Abstandsregeln im Rathaus Weinfelden nicht eingehalten werden können.