Grossbrand Henau: Zwei Feuerwehrmänner erzählen

Henau Einst hat der Uzwiler Feuerwehrkommandant im «Sonnenhof» seine Hochzeit gefeiert – in der Brandnacht weiss er sofort: «Wir haben keine Chance, das Haus zu retten» Über 14 Stunden war Michael Fraefel am Mittwoch bei dem Restaurantbrand in Henau im Einsatz. Das Feuer wird den Menschen vor Ort noch lange in Erinnerung bleiben, glaubt er. Ein Besuch im Feuerwehrdepot der Region Uzwil am Tag danach.

Michael Fraefel trägt zwei Feuerwehrhelme, die beim Einsatz kaputtgingen. Bild: Lara Wüest

Es ist der einzige Moment, in dem Michael Fraefel Emotionen zulässt: als er mitten in der Nacht den Alarm auf seinem Handy sieht, ein SMS der kantonalen Notrufzentrale. «Heilandzack! Der ‹Sonnenhof› brennt», sagt er zu seiner Frau, die neben ihm im Bett liegt. In diesem Restaurant haben die beiden ihre Hochzeit gefeiert, hier haben sie das Taufessen ihrer ältesten Tochter durchgeführt.

Danach muss Michael Fraefel funktionieren. Wenn er in den nächsten Stunden einen Fehler macht, kann das schlimme Folgen haben. Fraefel ist Ortskommandant bei der Feuerwehr Region Uzwil. Er ist, zusammen mit acht Kameraden, als Erster vor Ort beim Grossbrand des Restaurants in Henau. Also jenem Restaurant, das heute eigentlich «Thai Kitchen Boonchan» heisst, viele aber immer noch den «Sonnenhof» nennen, weil der frühere Wirt im Dorf so beliebt war. Jenem Restaurant, von dem nach dem Brand in der Nacht auf Mittwoch nur noch die Grundmauern stehen.

Der Rauch erschwert die Arbeit der Rettungskräfte beim Brand in Henau. Video: PD

Fünf Minuten nachdem der Alarm Michael Fraefel um 3.20 Uhr aus dem Schlaf reisst, steht er vor dem brennenden Haus. Er leitet die Löscharbeiten. Erst um 18 Uhr an diesem Abend wird er wieder nach Hause gehen. Als er am Unglücksort eintrifft, weiss Fraefel gleich: «Wir haben keine Chance, das Haus zu retten.» So weit ist der Brand schon fortgeschritten.

Löschen nur von aussen möglich

Einen Tag nach dem Brand, am Donnerstagvormittag, sitzt der 40-Jährige in einem Sitzungszimmer des Feuerwehrdepots der Region Uzwil am Tisch. Die Verantwortung vom Tag zuvor ist von ihm abgefallen, seine Stimme bleibt ruhig, wenn er von dem Einsatz erzählt. «Das Problem war, dass wir nicht in das Haus hineinkamen», sagt er. «Wir mussten fast alles von aussen löschen, weil die Fenster trotz des Feuers nicht geborsten sind.»

Löschen nur von aussen möglich: ein Feuerwehrmann im Einsatz. Bild: PD

Einen Brand von aussen zu löschen, ist für den Kommandanten und seine Leute grundsätzlich schwierig, weil Fassade und Dachziegel die Flammen vor dem Löschwasser abschirmen. Und wenn ein Brand so gross ist wie jener in Henau, wird das Löschen so zu einer Herkulesaufgabe.

Gleich zu Beginn des Einsatzes versuchen drei Feuerwehrmänner aus Michael Fraefels Team ins brennende Gebäude einzudringen. Einer der Männer ist Thomas Fraefel, Michael Fraefels Cousin. Am Tag nach dem Brand steht er in einem Aussendepot der Feuerwehr Uzwil in Henau. Auch er erzählt ruhig von den Ereignissen vom Vortag.

Thomas Fraefel gehört zu jenen drei Männern, die als Erste ins brennende Haus gingen. Bild: Lara Wüest

Weil die Flammen im hinteren Teil des Restaurants stärker wüten als vorne, gehen er und seine zwei Kollegen durch den Vordereingang. Es ist heiss. Thomas Fraefel schätzt die Temperaturen im Gebäudeinnern auf 1000 Grad. Das ist so heiss, dass die Männer in die Knie gehen, um der Hitze, so gut es geht, auszuweichen. In der Hocke bewegen sie sich langsam vorwärts.

Der Rauch ist so dicht, dass sie nicht einmal die eigene Hand vor Augen sehen. Dass Thomas Fraefel trotzdem weiss, wo hinten und wo vorne ist, liegt an seiner Erfahrung. Seit 17 Jahren ist er bei der Feuerwehr in Uzwil. Und es liegt auch daran, dass er das Haus gut kennt. «Früher bin ich oft hier eingekehrt», sagt er.

Treppe schon früh eingestürzt

Mit ihren Füssen in den schweren Stiefeln ertasten die Feuerwehrleute den Boden. Weit kommen sie nicht. Dort, wo die Treppe in den ersten Stock sein sollte, treten ihre Füsse ins Nichts. Thomas Fraefel sagt: «Die Treppe war bereits eingestürzt, als wir ankamen.»

Nun versuchen die drei Männer den Brand im Erdgeschoss, so gut es geht, zu löschen. Andere würden bei dieser Arbeit zusammenbrechen. Und auch die Feuerwehrmänner kommen an ihre Grenzen. «Wenn man bei dieser Hitze einen Schlauch mit so viel Wasserdruck halten oder einen schweren Tisch zur Seite räumen muss, wird einem manchmal schwarz vor Augen», sagt Thomas Fraefel.

Ein brennendes Haus von aussen zu löschen, ist schwierig, weil Dachziegel und Fassade die Flammen vor dem Wasser abschirmen. Bild: PD

Über Funk ist Thomas Fraefel mit seinem Cousin vor dem Haus verbunden. Nach 15 Minuten entscheiden die Männer, die Löscharbeiten im Gebäude abzubrechen. Michael Fraefel sagt: «Es wäre sonst zu gefährlich geworden.» Noch zweimal versuchen seine Leute später ins Haus zu kommen. Einmal über den Hintereingang, einmal über eine Leiter in den ersten Stock. Stets drängen die Flammen sie zurück.

Kein Einsatz unter vielen

Als Einsatzleiter ist Michael Fraefel dafür verantwortlich, dass «alle Feuerwehrleute wieder so aus dem Gebäude kommen, wie sie reingingen», wie er es formuliert. Niemand darf verletzt werden, das ist das oberste Ziel. Was das betrifft, geht beim Einsatz in Henau alles gut. «Es war ein guter Einsatz», sagt Michael Fraefel einen Tag später. Nicht zuletzt, weil die Besitzer der Mosterei im Nachbarhaus seine Einsatzkräfte die ganze Zeit mit Getränken versorgen.

Trotzdem bleibt es für Fraefel nicht bloss ein Einsatz unter vielen. «Hier ist ein besonderes Haus abgebrannt.» Der «Sonnenhof» gehört in Henau für die Menschen seit langer Zeit zum Dorfbild. Die Ereignisse der Nacht werden wohl noch viele Jahre in ihren Köpfen bleiben.

Spurensicherung ist abgeschlossen – Brandursache ist schwierig zu finden

Die Polizei hat die Brandruine mittlerweile freigegeben, die Brandermittler des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen hätten die Spurensicherung noch am Mittwochabend abgeschlossen, wie Polizei-Mediensprecher Hanspeter Krüsi auf Anfrage sagt. Zudem seien Befragungen durchgeführt worden, unter anderem beim Pächter. «Aus diesen Spuren und Befragungen versuchen wir nun die Brandursache zu ermitteln», erklärt Krüsi. Er könne aber jetzt schon sagen, dass das nicht einfach werde. «Das Gebäude war wirklich stark verwüstet.»

Am Tag nach dem Brand erinnern nur noch eine Ruine sowie die kleinen roten Fahrzeuge, die zur Dekoration gehörten, an das Restaurant. Bild: Andrea Häusler

Nachdem die Einsatzkräfte das Brandobjekt am Mittwochnachmittag betreten konnten, mussten sie zudem die Frage klären, ob sich wirklich keine Personen im Gebäude aufgehalten hatten. Krüsi bestätigte am Donnerstag: «Es wurde niemand verletzt.»

Was mit der Ruine nun passiert, ist noch unklar. Das Gebäude gehört drei Jungunternehmern. Sie wollen sich nicht öffentlich zum Brand äussern, wie einer von ihnen auf Anfrage sagt. Der Pächter, der seit einigen Monaten das Restaurant als «Thai Kitchen Boonchan» geführt hatte, will wieder ein Gasthaus suchen, in dem er sein Restaurant weiterführen kann, wie er einer Reporterin von TVO sagte. (lsf)

