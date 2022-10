Sie tun wieder das, was sie am liebsten machen

Fussball Jetzt live: Der FC St.Gallen in Schockstarre – die Espen liegen nach ruhiger Startphase gegen Winterthur 0:1 hinten

Nach sechs sieglosen Meisterschaftsspielen in Folge tritt der FC St.Gallen am Sonntag um 16.30 Uhr beim erstarkten Aufsteiger Winterthur an. Die St.Galler müssen dabei auf drei ihrer besten Angreifer verzichten. Die Partie jetzt live.