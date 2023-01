Brand in Henau: Restaurant steht in Flammen

Ein Restaurant an der Felseggstrasse in Henau ist am Mittwochmorgen in Vollbrand geraten. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Wegen Einsturzgefährdung haben die Einsatzkräfte mit Abbrucharbeiten am Haus begonnen.

Aktualisiert 18.01.2023, 09.43 Uhr