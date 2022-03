Henau «Der Holzmarkt ist voll in Fahrt»: Bei der Wertholzsubmission wurde ein Bergahornstamm für über 10’000 Franken verkauft Über 400 qualitativ hochwertige Baumstämme wurden am Samstag in Henau verkauft. Revierförster Bruno Cozzio informierte dabei über den aktuellen Holzmarkt sowie den Zustand der Wälder in der Region. Josef Bischof 13.03.2022, 17.00 Uhr

Regionalförster Raphael Lüchinger, Heinz Engler von der Holzmarkt Ostschweiz AG und die Revierförster Bruno Cozzio (Uzwil), Roman Gschwend (Flawil) und Andreas Hefti (Kirchberg) informierten in Henau. Bild: Josef Bischof

Mancher Passant wird sich gefragt haben, wieso über 400 Baumstämme, nach Baumarten sortiert, entlang der alten Staatsstrasse in Henau aufgereiht worden sind. Am Samstag ist vor Ort über die aktuelle Wertholzsubmission und die Situation auf dem Holzmarkt informiert worden. Revierförster Bruno Cozzio zeigte sich erfreut über die im Vergleich zu den Vorjahren grundlegend verbesserte Situation auf dem Holzmarkt.

«Der Bau boomt. Holz als natürlicher, nachwachsender und nachhaltiger Baustoff ist im und am Bau voll im Trend. Auch im Energiebereich wird Holz immer wichtiger», so Bruno Cozzio. Als zusätzliche Vorzüge führte er an, dass dieser Energieträger vor der Haustüre wächst, eigenständig aufgearbeitet werden kann und CO 2 -neutral ist. Im Bau würden vor allem Fichte und die Tanne (Weisstanne) eingesetzt. Im Möbel- und im Innenausbau seien Nussbaum, Eiche und Ahorn gefragt, im Innenausbau auch Esche.

Revierförster Bruno Cozzio erklärt, welche Merkmale einen Baumstamm besonders wertvoll machen. Bild: Josef Bischof

«Die Menschen erkennen, dass Holz ein fantastischer Werkstoff ist», sagte Cozzio, «und als einheimischer Rohstoff spielt er auch im Energiedenken der Zukunft eine wichtige Rolle.» Ausserdem komme der grösste Teil der Wertschöpfung der Region zugute. Wirtschaftlich erhole sich die Waldwirtschaft nach vielen Jahren des Preiszerfalles.

Klimawandel verlangt Umdenken

«Der Wald stirbt nicht», betonte Bruno Cozzio. «Im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist er aber von neuartigen Zerfallserscheinungen betroffen.» Dadurch sei vor allem die Schutzfunktion der Bergwälder gefährdet.

Als Gegenmassnahme werde der Wald mit Bäumen erneuert, welche dem wärmeren Klima besser widerstehen könnten. Ausserdem kämen wir nicht darum herum, uns in gewissen Bereichen einzuschränken und nachhaltiger zu leben, auf saubere Energieträger zu setzen und nachhaltige Baustoffe zu verwenden.

Interessierte werden in Gruppen über den Holzmarkt informiert. Bild: Josef Bischof

526 Kubikmeter Holz am Strassenrand

Bereits zum 14. Mal ist eine Wertholzsubmission durchgeführt worden. An fünf Plätzen, drei im Kanton St.Gallen – Henau, Buchs und Kaltbrunn – und zwei im Thurgau – Neuwilen und Güttingen –, hat die Holzmarkt Ostschweiz AG speziell wertvolles Rundholz zusammenführen lassen. Käufer konnten so Spezialitäten konzentriert an diesen Standorten finden. «Damit kamen wir nicht nur den Holzkäufern entgegen», sagte Revierförster Cozzio, «die Waldbesitzer konnten so bessere Preise erzielen.»

In Henau konnten im Vorfeld Gebote für insgesamt 526 Kubikmeter Holz gemacht werden. Entlang der alten Staatsstrasse waren 408 Stämme, verteilt auf 19 Baumarten, gelagert. In diesem Jahr dominierten Eichen, Ahorne und Fichten. Douglasien und Lärchen waren von besonders guter Qualität, und erstmals gab es Platanen im Angebot.

Douglasien (im Bild) waren dieses Jahr von besonders guter Qualität. Bild: Josef Bischof

Die Förster vor Ort wirkten für die Waldbesitzer als Berater. Sie wiesen sie darauf hin, welche Stämme sie für die Submission anmelden sollen. Holzkäufer konnten ihr Angebot im Internet machen. Den Zuschlag erhielt jeweils der Meistbietende.

Optimale Nutzung des Holzes

Auf den Submissionsplatz Henau sind Hölzer aus der Region zwischen Goldach und Sirnach sowie von Wuppenau bis Mosnang zugeführt worden. «Durch die Submission wird wertvolles Holz optimal eingesetzt. Es wird beispielsweise als Furnierschicht gebraucht und bringt so dem Waldbesitzer ein Mehrfaches gegenüber dem Verkauf als Sägeholz», hielt Bruno Cozzio fest.

Das Wertholz der Submission erzielte im Durchschnitt einen um das 4,3-Fache höheren Preis als der übliche Marktwert. Das höchste Gebot mit über 10’000 Franken gab es für einen Bergahornstamm mit Riegelstruktur.