50 Teilnehmende am Voralpencup-Langlaufrennen

Hemberg/Ebnat-Kappel Voralpencup-Langlaufrennen auf der Panoramaloipe: 50 Läuferinnen und Läufer aus dem Toggenburg waren am Start Die nordische Abteilung des SC Speer organisierte vergangenen Samstag ein Voralpencup-Langlaufrennen auf der Panoramaloipe Scherb/Bendel zwischen Hemberg und Ebnat-Kappel. Mehr als 150 Athletinnen und Athleten liefen gegen die Zeit. 07.03.2022, 13.30 Uhr

50 Langläuferinnen und Langläufer aus dem Toggenburg nahmen am Rennen teil. Bild: PD

Am Samstag fand ein Voralpencup-Langlaufrennen auf der Panoramaloipe Scherb/Bendel zwischen Hemberg und Ebnat-Kappel statt. Die nordische Abteilung des SC Speer organisierte das Rennen, wie es in einer Mitteilung heisst. Aus dem Toggenburg waren knapp 50 Langläuferinnen und Langläufer des SC Speer aus Ebnat-Kappel und Umgebung sowie des SSC Toggenburg aus Wildhaus-Alt St.Johann und Umgebung am Start. Mehr als 150 Athletinnen und Athleten zählten das Teilnehmerfeld.

Das Skating-Rennen auf dem Scherb/Bendel wurde in verschiedenen Kategorien als Massenstart durchgeführt. Die Streckenlängen von 1,5 Kilometern für die jüngste Kategorie bis 8,8 Kilometern für die Herren brachten Laufzeiten vom wenigen Minuten bis zu 25 Minuten.

Die Preisverleihung am Voralpencup-Langlaufrennen. Bild: PD

Podestplätze für den SC Speer

In vielen Kategorien ging der Sieg an den Skiclub am Bachtel. Aber auch der Nachwuchs des SC Speer wusste zu gefallen. In der Kategorie Mädchen U12 lief Yara Eicher auf den dritten Platz, bei den gleichaltrigen Knaben wurde Pascal Eigenmann zweiter und bei den Mädchen U14 stand Elin Müller als dritte auf dem Podest. Neben diesen Podestplätzen klassierten sich sämtliche Läuferinnen und Läufer des SC Speer auf ansprechenden Rängen, heisst es in der Mitteilung. Bei den Herren siegte Ricky Steinauer aus Einsiedeln und bei den Damen lief Nina Riedener vom Nordic Club Lichtenstein als erste über die Ziellinie.

150 Langläuferinnen und Langläufer nahmen am «Speer Nordic» teil. Bild: PD

Viele Athleten waren noch nie auf der Panoramaloipe und bestaunten die Aussicht. Der Anlass mit dem Namen «Speer Nordic» wurde von einem klubinternen Organisationskomitee organisiert, mit etlichen Helferinnen und Helfern und diversen Sponsoren aus der Umgebung. Das Rennen zeigte ebenfalls auf, dass der Langlaufboom ungebrochen ist und viele junge Läuferinnen und Läufer Gefallen an den schmalen Latten haben, ist der Mitteilung zu entnehmen. (pd/mas)