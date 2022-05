Helikoptereltern auf Pausenplatz: Expertin übt Kritik

HELIKOPTERELTERN «Kinder können viele Konflikte gut selbstständig lösen»: Eine Expertin kritisiert Eltern auf dem Pausenplatz An der Rickenbacher Primarschule kommen immer mehr Eltern auf den Pausenplatz. Eine Expertin sagt im Interview, warum sich das negativ auf die Schulleistung der Kinder auswirken kann. Und warum man die Eltern nicht bloss verurteilen sollte. Lara Wüest Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Manche Eltern wollen ihr Kind beschützen, wenn sie auf den Pausenplatz kommen – tun ihm damit aber keinen Gefallen. Bild: Gettyimage

Manche Eltern in Rickenbach bringen ihren Kindern in der grossen Pause am Morgen den Znüni. Andere mischen sich in Streitigkeiten der Schülerinnen und Schüler ein und wollen deren Konflikte lösen. Der Schule wurde das zu viel und sie appellierte kürzlich an die Eltern, dies zu unterlassen.

Sara Helfenstein, Professorin an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen. Bild: PD

Doch was bewirken die Eltern mit ihrem Verhalten? Eine, die sich mit solchen Fragen auskennt, ist die Erziehungswissenschafterin Sara Helfenstein. Sie ist Professorin an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen und befasst sich unter anderem mit dem Thema Schule, Eltern und Gesellschaft.

Sara Helfenstein, an der Rickenbacher Primarschule kommen immer mehr Eltern in der grossen Pause auf den Pausenplatz. Wie finden Sie das?

Sara Helfenstein: Ich frage mich, was die Eltern dazu bewegt. Es ist leicht die Eltern zu verurteilen und zu sagen, sie haben auf dem Pausenplatz nichts verloren. Aber man muss auch Verständnis für sie aufbringen.

Inwiefern?

Sie wollen das Beste für ihr Kind. Sie wollen es beschützen…

Ist es so einfach: Die Eltern wollen bloss das Beste für ihr Kind?

So erkläre ich mir zumindest das Verhalten der Eltern. Bis zum Schuleintritt sind sie allein für das Wohl des Kindes verantwortlich. Danach müssen sie plötzlich einen Teil dieser Verantwortung an die Schule abgeben. Bei manchem löst das gemischte Gefühle aus. Wenn sie nicht einverstanden sind mit dem was die Schule tut, handeln sie selbst.

Es ist also nichts dabei, wenn Eltern ihrem Kind in der grossen Pause den Znüni vorbeibringen?

Grundsätzlich ist in den Pausen die Schule für die Kinder verantwortlich. Das sollten die Eltern respektieren. Doch man muss auch die Perspektive der Eltern sehen. Sie möchten, dass es ihrem Kind gut geht.

Es ist schon vorgekommen, dass Eltern andere Kinder auf dem Pausenplatz verbal attackiert haben. Was sagen Sie dazu?

Die Eltern sollten sich fragen, was ihr Verhalten bei den Kindern auslöst. Das eigene Kind schämt sich vielleicht, wenn der Vater oder die Mutter auf den Pausenplatz kommt. Das andere Kind fühlt sich unfair behandelt. Es denkt womöglich: ‹Ich muss alleine hinstehen und du hast dein Mami dabei.› Das ist sicher kontraproduktiv für das Sozialverhalten in einer Kindergruppe.

Die Eltern tun den Kindern also keinen Gefallen?

Kinder können viele Konflikte gut selbstständig lösen. Wenn sich die Eltern einmischen, lernt das Kind nicht, sich zu wehren. Die Eltern unterbinden die Selbstständigkeit des Kindes und schmälern womöglich sein Selbstvertrauen. Es spielt aber auch noch eine andere Ebene mit hinein. Die Eltern signalisieren, dass die Schule ihre Pflicht nicht wahrnimmt.

Wie meinen Sie das?

Die Eltern senden mit ihren Verhalten das Signal, dass die Schule ein gewisses Problem nicht regeln kann. Dass es die Eltern zur Unterstützung braucht. Das kann sich negativ auf das Verhältnis des Kindes zur Schule auswirken. Und auch auf jenes zu den Lehrpersonen. Das ist nicht gut.

Warum?

Wenn das Kind ein schwieriges Verhältnis zur Schule oder zu den Lehrpersonen entwickelt, hat das Folgen. Es geht vielleicht nicht mehr gerne zur Schule. Seine Leistungen fallen ab. Das ist ja auch nicht das, was die Eltern wollen.

Sie haben es ja schon gesagt: Eltern wollen oft nur ihr Kind beschützen. Was können sie denn tun, wenn sie glauben, ihr Kind werde gemobbt?

Wenn sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt, sollten sie das Gespräch mit den Lehrpersonen suchen. Zuerst muss man herausfinden, ob die Lehrperson das auch so sieht. Trifft das zu, muss man gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Es ist in solchen Fällen wichtig, dass alle Seiten zusammenarbeiten. Die Schule übernimmt dabei die Rolle der vermittelnden Instanz zwischen den Familien.

