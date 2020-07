Heimstätten Wil wachsen in neue Haltung hinein Die Heimstätten Wil meisterten im vergangenen Jahr quasi einen Neubeginn. Das zeigt der kürzlich erschienene Jahresbericht 2019. Die Stiftung pflegt eine Kultur der Teilhabe und der Beteiligung. (pd/mkn) 15.07.2020, 09.55 Uhr

Die Ressourcen der Menschen werden von den Heimstätten Wil bei der Gestaltung der Angebote berücksichtigt. Bild: PD

Für die Stiftung war das Jahr 2019 eine Art Neubeginn. «Die 2017 formulierte Absicht ist im Denken und Handeln angekommen, das Mitwirken- und Mitgestaltenwollen hat Wurzeln gefasst», freut sich Paul Schmid, CEO der Stiftung. So habe sich das Verständnis von Führung komplett verändert und es werde offen Kritik an von oben Verordnetem geübt. Ein spannender Lern- und Bildungsprozess sei für alle in Gang gekommen, so Paul Schmid.