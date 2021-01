Heimspiel gegen Aarau Die Schonfrist für den FC Wil ist vorbei: Fehler werden nun kritischer gesehen Nach kurzer Winterpause und überstandener Quarantäne empfängt der FC Wil am Samstagabend den formstarken FC Aarau in der Challenge League. Die Anpassungszeit für Spieler, die erstmals auf diesem Niveau spielen, ist laut Cheftrainer Alex Frei vorüber. Tim Frei 22.01.2021, 18.21 Uhr

Captain Philipp Muntwiler (am Ball) geht ab Samstagabend wieder auf Punktejagd mit dem FC Wil. Bild: Claudio De Capitani / Freshfocus (Thun, 21.11.2020)

Knapp drei Wochen – so kurz war die Winterpause noch nie. Gar noch kürzer war sie für den FC Wil. Das Challenge-League-Team musste wegen sechs coronainfizierter Spieler zehn Tage in Quarantäne, weshalb ein Grossteil der ersten Mannschaft das Fussballtraining erst am Dienstag wieder aufnehmen konnte. Für die coronaerkrankten Spieler waren Einheiten auf dem Rasen erst ab Donnerstag wieder möglich.