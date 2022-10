Hausärztemangel: Ambulantes Zentrum Wil schliesst Ende November

Hausärztemangel Ambulantes Zentrum Wil schliesst per Ende November: «Wir haben uns intensiv um eine Nachfolge bemüht, jedoch leider erfolglos» Die ärztliche Leitung blieb ohne Nachfolge. Nun schliesst das Ambulante Zentrum Wil per Ende November. Es ist ein weiteres Beispiel für den Hausärztemangel in der Region. Aufgrund des hohen Durchschnittsalters der Hausärztinnen und Hausärzte wird das Problem in kommenden Jahren nicht kleiner. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

In der Ostschweiz gibt es zu wenig Hausärztinnen und Hausärzte. Die Knappheit wird sich voraussichtlich erst in zehn Jahren entspannen. Bild: PD

Die Region Wil hat bald eine Option weniger, wenn es um die Suche nach Hausärzten geht. Per Ende November schliesst das Ambulante Zentrum Wil der Zurzach Care. Erst Mitte März 2021 wurde das Zentrum um eine ärztliche Gruppenpraxis ergänzt.

Auf Anfrage teilt Zurzach Care mit, das Unternehmen betreibe in Zukunft nur noch ambulante Zentren, die in ein Akutspital oder eine Rehaklinik integriert sind, um Synergien mit den Kliniken zu nutzen.

Marietta Werder, Leiterin Kommunikation bei Zurzach Care, sagt:

«Unser leitender Arzt war nur ein paar Monate am Standort Wil tätig. Wir haben uns in der Folge intensiv um eine Nachfolge bemüht, jedoch leider erfolglos.»

Immerhin: Die lückenlose Betreuung habe Priorität. Bis zur Schliessung werden Patientinnen und Patienten weiterhin im Zentrum in Wil behandelt. Stefan Glantschnig von Zurzach Care sagt: «Wir bieten allen eine therapeutische Nachfolgelösung. Der Anfahrtsweg kann sich je nach Wohnort verlängern.»

Dr. Thomas Stangl war nur wenige Monate als ärztlicher Leiter im Ambulanten Zentrum Wil tätig. Bild: PD

Über die Hälfte der Fachkräfte wird in zehn Jahren pensioniert

Die erfolglose Suche nach einer Nachfolge im Ambulanten Zentrum Wil ist ein weiteres Beispiel für den Hausärztemangel, der seit geraumer Zeit in der Schweiz besteht. Tobias Bär, Mediensprecher der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), sagt: «Es ist eine Tatsache, dass viele ältere Hausärztinnen und Hausärzte Schwierigkeiten bei der Nachfolgeregelung haben.»

Tobias Bär, Mediensprecher Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren. Bild: Sandra Ardizzone

In der Hausarztmedizin gebe es einen hohen Anteil an Ärztinnen und Ärzten, die bereits über dem Pensionsalter sind. Schätzungen zufolge erreicht zudem gut die Hälfte der Hausärztinnen und Hausärzte in den kommenden zehn Jahren das Pensionsalter. «Dies betrifft typischerweise ländliche oder periphere Regionen», sagt GDK-Sprecher Tobias Bär.

Stefan Maydl, Facharzt bei Medbase Wil, nennt mehrere Gründe für die Knappheit an Hausärzten: mangelnde Attraktivität durch hohe Arbeits- und Notfalldienstbelastung, niedriger Lohn im Vergleich zu operativ tätigen Kolleginnen und Kollegen sowie fehlende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Praxen.

Bis vor kurzem gab es in der Ostschweiz zudem keine Möglichkeit, Medizin zu studieren, erst seit dem Jahrgang 2020 ist dies mit dem Joint Medical Master an der Universität St.Gallen möglich. Maydl sagt:

«Junge Kollegen und Kolleginnen, die ihr Studium und die Weiterbildung in Bern, Basel oder Zürich absolviert haben, werden naturgemäss eher nicht Hausarzt oder Hausärztin in Wil.»

Allerdings zeichnen sich in der Region vielversprechende Lösungsansätze für angehende Ärztinnen und Ärzte ab: Die Wiler Hausärzteschaft bietet zusammen mit dem ärztlichen Regionalverein und dem Spital Wil jungen Spitalfachkräften die Möglichkeit, in Hausarztpraxen zu schnuppern. Auch die Medbase Wil setzt auf eine strukturierte und qualitative Ausbildung von jungen Assistenzärztinnen. «Wir arbeiten eng mit Instituten für Hausarztmedizin in Bern und Zürich zusammen, sodass Studierende bereits während des Studiums Praxisluft schnuppern können», sagt Stefan Maydl.

Hausärztemangel wird noch bis zu zehn Jahre andauern

Patrick Scheiwiler, Vizepräsident der kantonalen Ärztegesellschaft St.Gallen. Bild: PD

Patrick Scheiwiler, Hausarzt aus Arnegg und Vizepräsident der kantonalen Ärztegesellschaft St.Gallen, vermutet, dass sich die Lage erst entspanne, wenn die Rahmenbedingungen verbessert würden: mehr Ausbildungsplätze, bessere Work-Life-Balance und bessere Finanzierung. Er sagt:

«Wenn so das Interesse wieder geweckt wird, dauert es nochmals fünf bis zehn Jahre, bis sich diese Ärztinnen und Ärzte in die Praxis begeben.»

Die Durststrecke in der Grundversorgung werde also noch lange anhalten, da die Weichen in der Politik noch nicht richtig gestellt seien.

