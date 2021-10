Naturschutzverein Niederhelfenschwil-Zuzwil unter neuem Präsidium

Hansruedi Bauer zieht Bilanz

Hansruedi Baur, was hat sich in den letzten Jahren verändert?

Baur: Die letzten sechs Jahre sind geprägt von einer drastischen Verschlechterung der Umweltbedingungen für die Natur. Durch das Verschwinden von Obstgärten und naturbelassenen Grundstücken zu Gunsten einer verdichteten Bauweise wird die Natur an die Dorfränder gedrängt. Mit dem Verschwinden von rund 70 Prozent unserer Insekten verlieren nicht nur verschiedene Vogelarten ihre Hauptnahrungsquelle, sondern auch die Bestäubung unserer Obstbäume, Sträucher und Nutzpflanzen ist zu einem Problem geworden.

Wie begegnet der Naturschutz dieser kritischen Entwicklung?

Baur: Der Naturschutzverein Zuzwil-Niederhelfenschwil versucht mit Aktionen wie dem Infostand an der Chilbi, mit Natur-Treffs und Exkursionen aufzuzeigen, was was jede Frau und jeder Mann zur Verbesserung der Situation beitragen kann, sei es im eigenen Garten oder als Gemeinschaft.

Mit der Mitarbeit in den gemeinderätlichen Kommissionen versuchet der Verein das Verständnis zwischen der Landwirtschaft, den Gemeinden und den Bedürfnissen der Natur zu fördern. Die Zusammenarbeit entwickelt sich aus unserer Sicht positiv. Die Bekämpfung von Neophyten hat auch an Bedeutung gewonnen und wird uns in den nächsten Jahren zu nehmend beschäftigen.

Wie sehen die Massnahmen und die Zielsetzung aus?

Baur: Durch die aktive Mithilfe bei der Anlegung von neuen Hecken und der Pflege von bestehenden Hecken fördert der Verein die Vernetzung und die Biodiversität. Mit freiwilligen Betreuern pflegen wir 360 Nistkästen in 15 Gebieten unseres Einzugsgebiets. Die Erhaltung und Pflege der bedeutenden Mauersegler- und Schwalbenkolonien konnte erfolgreich weitergeführt werden. Auch die Förderung von Feuchtstandorten für Reptilien und Amphibien hat in den letzten Jahren an Aktualität zugenommen, da ihre Bestände auch drastisch zurückgehen. Dafür wurde im Verein eine eigene Abteilung gebildet.

Die Erhaltung der Naturstrukturen in den Gemeinden Niederhelfenschwil und Zuzwil muss auch für die Zukunft ein Ziel sein. Sie kann aber nicht nur mit dem freiwilligen Einsatz unseres Vereins geschehen, sondern dazu braucht es die vertiefte Zusammenarbeit aller Interessensgruppen. (ei)