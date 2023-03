Handball Ostschweizer Cupfinal: Die Herren und Frauen des KTV Wil verpassen im Regional-Cup die Finalteilnahme Am vergangenen Wochenende fand in St.Gallen das Final-Four-Turnier des 2.-Liga-Regional-Cups statt. Mit dabei waren auch beide Fanionteams des KTV Wil Handball. Die Wiler Herren und Frauen mussten sich aber bereits im Halbfinale geschlagen geben und verpassten so eine Finalqualifikation. Lukas Tannò 20.03.2023, 14.00 Uhr

Für Raphael Haag (links) und den KTV Wil war im Halbfinale des Regio-Cups Endstation. Bild: PD

Der KTV Wil Handball war am diesjährigen Finalturnier des Regional-Cups gleich doppelt vertreten. Das 2.-Liga-Team der Herren und der Frauen konnten sich Ende Februar für die Halbfinals qualifizieren. Die Chancen, dass also eine der beiden Mannschaften den Sprung ins Finale schaffen könnte, war gross.

Aber auch die Konkurrenz war nicht zu unterschätzen. Vor allem das Frauenteam hatte mit Yellow Winterthur 2 ein schwieriges Los gezogen. Die Winterthurerinnen sind klarer Leader der 2.-Liga-Gruppe, in der auch Wil mitspielt. Die Äbtestädterinnen gingen also als Underdog in dieses Halbfinal. Zwar konnte Wil schnell mit 3:0 in Führung gehen, musste danach aber Winterthur davon ziehen lassen. Bereits zur Pause stand es 21:10 für den Favoriten.

Und auch nach dem Seitenwechsel waren die Rollen klar verteilt. Winterthur powerte weiter und Wil hatte Mühe mitzuhalten. Am Ende gewann Yellow Winterthur 2 mit 41:20 und der Traum vom Cupfinal war für die Wilerinnen ausgeträumt.

Sekunden vor Schluss den entscheidenden Gegentreffer kassiert

Ausgeglichener verlief das Halbfinal der Herren des KTV Wil gegen den HC Bruggen. Das zeigte auch das Halbzeitresultat. 11:11 stand es nach 30 Minuten. In der zweiten Hälfte war also alles offen. Auch hier war der Spielstand lange ausgeglichen. Kein Team konnte sich so richtig absetzen. Deshalb lief alles auf die Schlussphase hinaus. Wer konnte kurz vor Schluss den Lucky Punch schaffen?

Es war der HC Bruggen. 14 Sekunden vor Schluss musste der Wiler Torhüter nochmals hinter sich greifen. Die verbleibende Zeit war zu knapp, um nochmals zu reagieren. Die erste Herrenmannschaft des KTV Wil schied also auf bittere Art und Weise ebenfalls im Halbfinal aus. Im Finale musste sich Bruggen dann Kreuzlingen geschlagen geben. Bei den Frauen setzte sich Winterthur souverän durch.