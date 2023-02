Handball KTV Wil Handball in den Cupfinals doppelt vertreten Gleich zwei Mannschaften des KTV Wil Handball konnten sich für die regionalen Cupfinals, welche am 18./19. März in der St.Galler Kreuzbleiche als Final-Four-Turnier ausgetragen werden, qualifizieren. 21.02.2023, 12.00 Uhr

Damenmannschaft des KTV Wil (in rot) spielen im Halbfinale gegen Ligakonkurrent Yellow Winterthur 2. Bild: PD

Mit einem 30:33 Auswärtssieg im Viertelfinal gegen die 2. Mannschaft des HC Goldach-Rorschach gelang der ersten Damenmannschaft des KTV Wil der Sprung an das Finalturnier von Mitte März. Dort wartet im Halbfinale der Ligakonkurrent Yellow Winterthur 2. Die Wilerinnen haben allerdings noch etwas gutzumachen. Verlor man doch das Heimspiel im Januar in der Meisterschaft gegen eben diesen Gegner hoch mit 21:34.

Als zweites Team konnte sich die erste Herrenmannschaft aus Wil für das Finalturnier qualifizieren. Gegen ein starkes HC Amriswil konnte man sich durchsetzen. Allerdings konnte der siegbringende Treffer zum 28:29 Auswärtssieg erst vier Sekunden vor Spielende durch einen Penalty erzielt werden.

Die Herren des KTV Wil treffen auf den HC Bruggen. Bild: PD

Im Halbfinale wartet nun mit dem HC Bruggen das aktuell drittplatzierte Team aus der 2. Liga. Der KTV Wil, aktuell auf dem 9. Platz, konnte allerdings die erste von zwei Partien in der Meisterschaft gegen Bruggen auswärts mit 32:33 gewinnen.

Spielbeginn am Samstag, 18. März, für das Spiel der Damen Yellow Winterthur 2 – KTV Wil 1 ist um 15 Uhr. Das Spiel der Herren, HC Bruggen 1 – KTV Wil 1 folgt anschliessend um 16.45 Uhr. Gespielt wird in der Sporthalle Kreuzbleiche in St.Gallen. Das Finale findet direkt am Sonntag, 19. März, statt. Die Anspielzeiten hierfür sind noch nicht bekannt.

Weitere Spiele des KTV Wil finden auch am Samstag, 25. Februar, in der heimischen Lindenhofhalle statt. Bereits um 10 Uhr empfängt die U13 den HC Uzwil. Weiter geht es um 11.30 Uhr mit der FU18 gegen die SG Winterthur , um 13.15 Uhr spielt die FU16 gegen HC Goldach Rorschach, um 15 Uhr die MU17 ebenfalls gegen den HC Goldach Rorschach. Um 16.45 Uhr spielen die Herren 1 gegen den KJS Schaffhausen 1. Den Abschluss machen die Damen 1 um 18.30 Uhr im Regionalderby gegen den HC Flawil. (pd)