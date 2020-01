Hallenfussball: Wils U20 und der FC Bazenheid enttäuschen am Regiomasters in St. Gallen Bazenheid und die U20 des FC Wil sind am 30. Hallenturnier des FC Fortuna bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Urs Nobel 06.01.2020, 14.13 Uhr

Voller Einsatz: Wil-U20-Spieler Fisnik Ibrahimi (im schwarz-roten Trikot) kämpft gegen Rapperswil-Jonas Enes Ciftci um den Ball. Michel Canonica

In früheren Jahren haben schon einige Vereine aus der Region am traditionellen Hallenfussball-Turnier des FC Fortuna in der St.Galler Sporthalle Kreuzbleiche teilgenommen. Dieses Mal waren lediglich der FC Bazenheid und der FC Wil U20 dabei. Entsprechend waren die Hoffnungen aus Wil und dem Toggenburg gross, dass ihre Vereine gut abschneiden würden.