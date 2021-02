Halbzeit-Analyse Und plötzlich läuft es: Warum der FC Wil in die Erfolgsspur gefunden hat Mit nur zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone haben die Wiler Fussballer überwintert. Drei Spiele später sieht die Welt schon viel freundlicher aus. Das hat Gründe. Simon Dudle 03.02.2021, 20.30 Uhr

Die Rückkehr von Silvio hat einiges bewirkt. Bild: Dominik Wunderli

«Wenn du Ende Saison Siebter bist und vier Spieler auf ein nächstes Level gebracht hast, dann hast du einen top Job gemacht.» Das sagte Trainer Alex Frei, als er Anfang September nur eine Woche vor dem Saisonstart den FC Wil nach dem Abgang Ciriaco Sforzas übernommen hatte. Nun ist die Hälfte der Saison gespielt, und die Wiler sind tatsächlich im siebten Rang klassiert. 22 Punkte wurden eingefahren – fünf weniger als bei Saisonhälfte unter Sforza.

Hätte man das Zwischenfazit in der Winterpause nach 15 Spielen gezogen, wäre es ungenügend ausgefallen. Weniger als einen Punkt pro Spiel hatten die Äbtestädter im Durchschnitt geholt, weniger als einen Treffer pro Partie erzielt. Der Vorsprung auf die Abstiegszone betrug nur zwei Punkte. Im Oktober, November und Dezember hatte nur ein einziger Sieg resultiert.

Zum Glück kam die Winterpause wegen des verspäteten Saisonstarts drei Spiele früher als gewöhnlich. Das gab den Verantwortlichen die Möglichkeit, vorzeitig zu reagieren. Eine wichtige Erkenntnis war: Die Mannschaft schoss zu wenige Tore. Eine andere: Zu viele Gegentreffer wurden bei ruhenden Bällen kassiert – nämlich mehr als die Hälfte. Eine weitere Erkenntnis dürfte gewesen sein, dass es etwas mehr Erfahrung braucht.

Ein geschickter Schachzug war es, Publikumsliebling Silvio aus Rapperswil-Jona zurückzuholen. Nun steht die vielbeschriebene Achse im Team, die aus Captain Philipp Muntwiler in der Abwehr, Robin Kamber im Mittelfeld und Silvio im Angriff besteht. Vor allem Silvios Rückkehr strahlt auf die junge Mannschaft aus. Er deckt die Bälle geschickt ab, schafft damit Räume und trifft. Weiter war es klug, Muntwiler vom Mittelfeld in die Verteidigung zurückzubeordern, was schon vor der Winterpause geschehen ist. Der «Lautsprecher» sorgt für Ordnung bei den Standards und kann das Spiel von hinten heraus dirigieren. Bestes Beispiel, um die neugewonnene Stabilität aufzuzeigen: Im ersten Spiel dieses Jahres konnte der FC Aarau im Bergholz ganze 15 Corner treten. Kein einziger brachte Gefahr.

Drei Spiele und neun Punkte, nachdem ein ungenügendes Zwischenfazit zu ziehen war; da sieht die Wiler Fussballwelt schon wieder viel freundlicher aus. Der Vorsprung auf Schlusslicht Chiasso beträgt beruhigende zehn Punkte und das Selbstverständnis in den Auftritten ist gesteigert. Plötzlich blühen auch Spieler auf, die vor der kurzen Winterpause noch kritisiert worden sind. Bestes Beispiel ist Maren Haile-Selassie, der im Herbst nicht auf Touren kam, in den ersten drei Spielen des neuen Jahres dafür an fünf von sechs Toren direkt beteiligt war.

So dürfte der FC Wil schon bald nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Obwohl ein intensiver Frühling mit 18 Spielen in dreieinhalb Monaten bevorsteht, sollte das Kader entschlackt werden. 31 Spieler stehen laut Swiss Football League auf der Kaderliste. Spieler bei anderen Clubs zu platzieren, ist aber ein nicht eben einfaches Unterfangen, da wegen Corona derzeit nur im Profibereich gespielt wird.