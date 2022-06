HAGELABWEHRVERBAND «Seit ihr schiesst, hagelt es weniger»: Das bekommt Hagelraketenschütze Roland Hälg oft zu hören – doch die Wirksamkeit ist umstritten Allmählich steigt das Thermometer und ebenso die Gefahr, dass ein Gewitter aufzieht und Hagelschlag mit sich bringt. Dann werden die Schützen des Hagelabwehrverbandes Ostschweiz aktiv. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Roland Hälg steckt die Rakete in die Abschussrampe, die er 50 Meter entfernt von seiner Liegenschaft aufgestellt hat. Bild: Zita Meienhofer

Die Hagelabwehr ist umstritten. Seit Bestehen des Hagelabwehrverbandes Ostschweiz kam es immer wieder vor, dass Gemeinden ausgetreten sind. Als Grund wurde oft genannt: Die Wirksamkeit der Abwehr ist fraglich. Es gab aber auch Gemeinden, die sich später als andere für einen Beitritt entschieden. Heute gehören 39 Gemeinden zwischen dem Bodensee und der Linie Fraufenfeld-Zuzwil-Oberbüren-Gossau-St.Gallen zum Verband.

Diese Aussage über die fragliche Wirksamkeit der Hagelabwehr stammt von Albert Waldvogel, ehemaliger ETH-Professor und Direktor des Grossversuch IV (das grösste Hagelabwehr-Experiment Europas). Er sagte kürzlich auf FM1: «Das Problem ist: Das Silberjodid hat keine Wirkung, wenn man es so einsetzt, wie es im Hagelverband eingesetzt wird.» Er bestätigt zwar, dass Silberjodid Hagel verkleinert oder gar auflöst, doch: «Man bräuchte Hunderttausende Raketen, um das Silberjodid in die Wolken zu bringen.» Dann müsse man sich fragen, ob es sich rentiert.

Hagelabwehrverband kontert: Andere Raketen und Schuss ins Gewitterzentrum

Martin Straub, Aktuar des Hagelabwehrverbandes Ostschweiz, kennt die Aussagen Waldvogels und die Resultate des Grossversuches. Das Feldexperiment fand von Mai 1977 bis September 1981 in der Zentralschweiz statt und wurde von Forschern aus Frankreich, Italien und der Schweiz durchgeführt.

Straub sagt:

«Es konnte nicht belegt werden, dass es etwas nützt, es konnte aber auch nicht belegt werden, dass es nichts nützt.»

Er weiss, dass damals mit ganz anderen Raketen und direkt ins Gewitterzentrum geschossen worden war. Heute gehe die Rakete vor dem Gewitter in den Aufwind. Zudem belegen Studien aus Niederösterreich und Stuttgart, dass Hagelschäden mit dem Abschuss von Raketen reduziert werden können. Wie auf der Homepage des Verbandes zu lesen ist.

Seit 18 Jahre schiesst er Hagelraketen in den Himmel

Auch Roland Hälg aus Lenggenwil weiss, dass die Raketen schlimme Schäden an den Kulturen verhindern können. Seit 2004 gehört er zu den Schützen des Hagelabwehrverbandes Ostschweiz. Er wurde damals von Emil Müller angefragt. Müller, Landwirt aus Steinebrunn und Pionier der Hagelabwehr in der Ostschweiz, setzte sich während Jahren mit Herzblut für diese Sache ein. Er war bestrebt, in der Ostschweiz die Hagelabwehr vom Bodensee Richtung Zürich flächendeckend zu organisieren.

In einem dickwandigen, feuerfesten Tresor lagern die Hagelraketen. Bild: Zita Meienhofer Jede Rakete hat ihre Nummer. Bild: Zita Meienhofer Der Schütze befestigt die Zündschnur an der Rakete. Bild: Zita Meienhofer Mit dem Holzschlegel und der Abschussrampe geht es auf das Feld. Bild: Zita Meienhofer Dort wird die Abschussrampe angebracht. Bild: Zita Meienhofer Nachdem der Schütze die Rakete aus dem Tresor geholt hat, befestigt er sie in der Abschussrampe. Bild: Zita Meienhofer Die Zündschnur kommt an die Zündbox. Bild: Zita Meienhofer Nun ist alles bereit für die Zündung der Rakete. Bild: Zita Meienhofer In einer Entfernung von 50 Metern erfolgt die Zündung dadurch, dass auf die zwei grünen Knöpfe gedrückt wird. Bild: Zita Meienhofer Etwas mehr als sechs Minuten wird benötigt, bis die Rakete gezündet werden kann. Bild: Zita Meienhofer

Der Landwirt aus Lenggenwil findet es vor allem wichtig, dass vermieden werden kann, dass bereits das Blust an den Kulturen vom Hagel beschädigt wird. Ebenso wichtig sei es, die Mais- und Weizenfelder vom Hagel zu verschonen. Hälg sagt: «Wenn die Blätter des Maises, die für die Sonnenaufnahme zuständig sind, vom Hagel zerfetzt sind, dann ist die Pflanze kaputt.» Er ist überzeugt, dass es dieses Jahr noch wichtiger ist, dass die Ernte, und vor allem jene des Getreides, nicht verhagelt wird. Er sagt: «Wir haben sonst zu wenig Hartweizengriess für die Teigwarenproduktion.»

Die Hagelabwehr hat einen solidarischen gemeinschaftlichen Gedanken

Die Hagelabwehr nützt allerdings nicht nur der Landwirtschaft. Vor allem sind es die nichtlandwirtschaftlichen Personen und Unternehmen, die ebenfalls von Hagelschäden betroffen sind. Dies bezeugt allein die Tatsache, dass bei einem Schadensereignis die landwirtschaftlichen Schäden nur einen kleinen Prozentsatz der Schadenssumme ausmachen. Martin Straub sagt: «Die Hagelabwehr hat einen solidarischen und gemeinschaftlichen Gedanken und nützt jedem Einwohner im Verbandsgebiet. Sei es zum Schutz vor Schäden an Fassaden, Fensterläden, Fotovoltaik-Anlagen, Schwimmbadabdeckungen, Fahrzeugen, private Gärten und allerlei Mobilien im Aussenbereich.»

Die Rolle von Skyguide beim Hagelabwehrverband

Das Gebiet des Hagelabwehrverbandes ist in drei Zonen – West, Nord und Ost – eingeteilt. Diese Zonen haben die Verbandsverantwortlichen damals mit Skyguide abgesprochen. Denn wenn die Schützen die Raketen in die Luft schiessen, sperrt Skyguide den entsprechenden Luftraum. Würde eine Gemeinde wie Wil, Flawil oder Uzwil, die ausserhalb der Zone liegt, Mitglied des Verbandes werden wollen, müssten der Vertrag sowie die Zonen neu definiert werden.

Ein Schütze wird aus- und weitergebildet

Roland Hälg, der Emil Müller damals sofort zusagte, wurde anschliessend als Schütze im theoretischen Teil ausgebildet und musste die Sprengstoffprüfung absolvieren. Seither darf er Hagelabwehrraketen schiessen, muss allerdings alle fünf Jahre einen Wiederholungskurs bestehen. Während er von seiner Anfangszeit erzählt, unterstreicht er, dass sich seit damals nicht sehr viel verändert hat. Geändert habe sich der Raketentyp und die Schreibarbeit sei vereinfacht worden. Denn zur Arbeit des Schützen gehört auch das Schreiben eines Rapports und das Ausfüllen eines Standblattes.

Auf den Jahresrapport notiert er den Bestand der Raketen, wann er welche Rakete geschossen hat und wann ihm welche vom Obmann geliefert worden sind. Auf diesem Rapport steht ebenso, auf welcher Höhe die Abschussrampe steht – 534 Meter über Meer – und dass die Rakete auf eine Höhe von 1250 Meter fliegt. Auf dem Standblatt hat der Schütze seine Abschüsse aufgelistet. Am 15. Mai hat er letztmals geschossen, zwei Raketen zwischen 23.45 und 23.52 Uhr. Alarmzeit war um 23.27 Uhr. Bei Hagelschlag ist Nein angekreuzt, bei Regen Ja. Er bemerkt: «Wenig Regen, nur etwa ein halber Millimeter».

Beim Eintrag vom 4. Mai steht: «Ich war nicht zu Hause.» Hälg sagt, dass es legitim sei, wenn er einmal nicht schiessen könne, da er nicht zu Hause sei. Es gebe keine Verpflichtung. Entsprechend ist auch die Vergütung. Wer Ende Jahr das Standblatt einreicht, bekommt 50 Franken. Hälg sagt:

«Ich mache es nicht wegen des Verdienstes, ich mache es wegen der Sache.»

Etwas mehr als sechs Minuten bis die Rakete in den Himmel fliegt

Nach den theoretischen Erklärungen geht es nach draussen, zum dickwandigen Tresor, wo die Raketen gelagert sind. Der Alarm «Zone West bereitmachen» hat den Schützen per SMS erreicht. Die Rakete wird aus der Box entfernt, die Zündschnur befestigt. Mit der Abschussrampe samt Zündbox und einem Holzschlegel geht er auf die Wiese, zum Abschussplatz, der 50 Meter von seiner Liegenschaft entfernt ist.

Der Pfahl für die Abschussrampe wird gesetzt, die Abschussrampe befestigt. Dann holt er die Rakete aus dem Tresor und geht wieder zum Abschussort. Ist die Rakete befestigt und, die Zündschnur in die Zündbox gesteckt, wird der Schalter auf 1 gestellt.

Beim Gebäude zurück, drückt er auf der Fernbedienung die beiden grünen Knöpfe. Die Rakete ist gezündet. Sechs Minuten hat er dafür benötigt. Hälg schaut ihr nach und sagt: «Nach eineinhalb Sekunden hat sie die Schallgeschwindigkeit erreicht – und hoffentlich eine Hagelschlag verhindert.»

Der Hagelschütze zielt mit seiner Rakete in den vorderen Teil der Zelle. Ziel ist es, dass das Silberjodid durch die Thermik nach oben steigt und Feuchtigkeit bindet. Die Körner werden kleiner und schmelzen auf dem Weg zur Erde – statt Hagel fällt im Idealfall Regen auf die Erde. Roland Hälg fasziniert, was die Rakete bewirken kann. Und, er weiss auch, dass sie etwas bewirkt. Seine Kollegen haben ihm das schon oft gesagt:

«Seit ihr schiesst, hagelt es viel weniger.»

