Gutscheine statt Weihnachtsessen: So will die Stadt der Gastronomie helfen und gleichzeitig ihren Mitarbeitern Wertschätzung zeigen Die Stadt Wil schenkt jedem Mitarbeitenden einen Gastro-Gutschein im Wert von 100 Franken. Damit will die Stadt trotz abgesagter Weihnachtsessen lokale Restaurants unterstützen. Simon Bernhardsgrütter 23.11.2020, 17.00 Uhr

Das festliche Mahl mit den Arbeitskollegen fällt dieses Jahr aus. Doch für Mitarbeitende der Stadt Wil gibt es eine Alternativlösung. Bild: PD

Die Gastro-Branche leidet unter den Coronamassnahmen. Schon bald wären die festlichen Weihnachtsessen an der Reihe. Doch in diesem Jahr fallen auch diese aufgrund von Corona ins Wasser. Nun trifft es auch jene der Stadt Wil. Jedoch will der Stadtrat den lokalen Gastro-Unternehmen unter die Arme greifen.