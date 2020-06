Grüner, offener und ruhiger: So soll die Uzwiler Bahnhofstrasse künftig aussehen Nach langen Jahren des Wartens nimmt die Neugestaltung des Uzwiler Zentrums Form an. Der Kanton hat den Plan öffentlich aufgelegt. Breite Fussgängerzonen mit Bäumen sollen die Bahnhofstrasse aufwerten und gleichzeitig den Verkehr beruhigen. Tobias Söldi 10.06.2020, 17.43 Uhr

So könnte sich Uzwils Bahnhofstrasse in einigen Jahren präsentieren. Visualisierung: PD

Für ihre Zentrumsstrasse hat die Gemeinde Uzwil schon wenig schmeichelhafte Worte verwendet: Die Bahnhofstrasse sei eine «karge Erscheinung», die «keine Akzente für ein lebenswertes Zentrum» leiste, eine auf den motorisierten Verkehr ausgerichtete Strasse, wie sie vor rund 40 Jahren üblich war.

Etwas trist: Die Bahnhofstrasse, wie sie sich jetzt präsentiert. Bild: Tobias Söldi

Nun hat der Kanton St.Gallen sein Projekt für die Erneuerung der Bahnhofstrasse öffentlich aufgelegt, es ist noch bis am 9.Juli im Uzwiler Gemeindehaus einsehbar. Endlich – denn Uzwil drängt den Kanton seit langem, sich der Strasse anzunehmen. Ein ganzes Jahrzehnt ist es her, seit die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung ein Konzept für die Zentren Uzwils, Niederuzwils und Henaus erarbeitet hat. Es bildet auch die Grundlage für das vorliegende Projekt.

Wie sieht das Resultat aus? Während der Plan für Laien ein schwer lesbares Wirrwarr aus Linien, unterschiedlich gefärbten Flächen und Abkürzungen bildet, haben Leute wie Christoph Paly den Durchblick. Der Bereichsleiter Bau der Gemeinde Uzwil erklärt die wichtigsten Elemente des Vorhabens.

Christoph Paly, Uzwils Bereichsleiter Bau, erklärt, was der Kanton mit der Bahnhofstrasse vorhat. Bild: Tobias Söldi

Anfang und Ende

Das kantonale Projekt betrifft die Strecke von der Bahnunterführung bis südlich der Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 97. Dort soll mittels mehrerer Bäume eine Art «Eingangsportal» in den neuen städtischen Raum gebildet werden, wie Paly erklärt. Am anderen Ende bildet die Unterführung den Abschluss.

Strasse

Dazwischen wird die Fahrbahn sechs Meter breit sein, davon sind auf beiden Seiten je 40 Zentimeter mit flächigem Naturstein ausgelegt. Das Kreuzen von Lastwagen ist aber weiterhin möglich, so Paly. Abgeschlossen wird die Strasse mit einem 30 Zentimeter breiten Randstein. Diese optische Einengung und eine vorgesehene Maximalgeschwindigkeit von 40 Kilometer pro Stunde sollen das Zentrum beruhigen.

Langsamverkehr

Diese Beruhigung kommt den Fussgängern und den Velofahrern zugute. Auf der ganzen Strecke ist eine vier Meter breite Fussgängerzone mit Bäumen vorgesehen, dazu zwei Rundbänke mit Bäumen beim Hotel Uzwil und der Kreuzung. «Das Zentrum ist so gestaltet, dass sich Fussgänger und Velofahrer wohlfühlen», erklärt Paly. Und weiter: Ein attraktives Zentrum, in dem sich die Leute gerne aufhalten, soll dem lokalen Gewerbe helfen. Daneben wird auch die Strassenbeleuchtung erneuert.

Parkplätze

Acht Stück sind im Projekt vorgesehen, bestimmt durch die Vorgaben bezüglich der Sichtweiten der Ein- und Ausfahrten. «Wir haben um jeden Parkplatz gekämpft», sagt Paly, und betont: «Weder die Bäume noch die geplanten Veloständer haben einen Einfluss auf die Anzahl Parkplätze – nur die Sichtweiten.»

Kreuzung

Diese wird ohne Linksabbiegespuren nach dem Konzept Vollgrün erstellt. Es gibt nur zwei Phasen: Grün für die Verkehrsteilnehmer auf der Bahnhofstrasse, Rot für diejenigen auf der Linden- bzw. Neudorfstrasse oder umgekehrt.

Erscheinungsbild

Die Bahnhofstrasse soll als offener Raum, von Fassade zu Fassade reichender Raum wahrgenommen werden, erklärt Paly. Um dies auch in Zukunft zu gewährleisten, regelt der neue Sondernutzungsplan Bahnhof-/Konsumstrasse, der ebenfalls aufliegt, die Gestaltung von Neubauten an der Bahnhofstrasse. So müssen beispielsweise die Fassaden der Erdgeschosse gegenüber dem zweiten Geschoss etwas zurückversetzt sein.

Kosten

Das Projekt kostet 3,865 Millionen Franken. Davon übernimmt die Gemeinde Uzwil 2 Millionen Franken, der Kanton 1,8 Millionen Franken.

Baustart

Bis die Baumaschinen an der Bahnhofstrasse auffahren, dürfte es noch dauern. Die Rechtsmittel- und Landerwerbsverfahren könnten gut drei Jahre in Anspruch nehmen, schätzt Paly. «Vor 2023 wird wohl nichts gebaut.» Er denkt ohnehin in grösseren Zeiträumen: «In 20 Jahren wird das Zentrum anders aussehen.»