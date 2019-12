Grüne wollen zweiten Sitz im Wahlkreis Wil erobern Die Grünen hoffen, die Gunst der Stunde nutzen zu können. Sie peilen am 8. März einen Sitzgewinn an. Gianni Amstutz 17.12.2019, 05.00 Uhr

Neben zahlreichen Stadtparlamentariern der Grünen Prowil kandidiert auch Stadtrat Daniel Stutz für den Kantonsrat. Bild: PD

Der Klimawandel ist das Thema der Stunde. Auch ein Jahr nachdem es die Schülerstreiks in die Ostschweiz geschafft haben, hält die Debatte weiter an. Alle Parteien – mit Ausnahme der SVP – anerkennen inzwischen die Wichtigkeit, Massnahmen gegen den fortschreitenden Klimawandel zu treffen und bisherige Anstrengungen zu intensivieren. Dessen ungeachtet, trauen die Wählerinnen und Wähler jenen Parteien mit dem Wort «grün» im Namen am meisten zu, Lösungskompetenzen in dieser Thematik zu besitzen. Das zeigten die Resultate der National- und Ständeratswahlen im Oktober, bei denen Grüne und Grünliberale stark zulegen konnten.

Wähleranteil ausbauen und Sitz erobern

Die Gunst der Stunde will die Regionalpartei der Grünen nun auch bei den Kantonsratswahlen im Frühling nutzen. Am Samstag wurden die Kandidatinnen und Kandidaten dafür nominiert. Die Grünen des Wahlkreises Wil sind bisher nur mit einem Politiker im St.Galler Kantonsparlament vertreten. Das soll sich nun ändern. «Guido Wick soll ab 2020 in grüner Begleitung aus der Region im Kantonsrat nachhaltigere Akzente setzen können», schreibt die Partei.

Die Partei will also einen zweiten Sitz im Wahlkreis Wil erobern. Dazu müssen die Grünen ihren Wähleranteil von 6,4 Prozent bzw. 8,5 Prozent, wenn man die Stimmen der Jungen Grünen dazu zählt, noch etwas ausbauen. Rechnerisch würde für zwei Sitze ein Wähleranteil von etwas über 11 Prozent benötigt.

Hoher Frauenanteil auf den beiden Listen

Zur Wahl stellen sich auf der Hauptliste zehn Frauen und acht Männer. Angeordnet sind sie im Reissverschlusssystem, wobei jeweils auf einen Kandidierenden der Grünen Prowil einer der Grünen Wil-Land folgt.

Neben der Hauptliste treten die Grünen auch mit einer Liste der Jungen Grünen zur Wahl am 8. März an. Auf dieser stehen elf Frauen und zwei Männer.