GROSSPROJEKT Grossüberbauung auf dem Wiler Landhaus-Areal: Jetzt liegt die Baubewilligung vor Die Gebäude an der Unteren Bahnhofstrasse Wil sind fast alle abgebrochen. Nun ist auch die Bewilligung für den Wiederaufbau erteilt. Warum das Haus Steinbock noch immer steht. Simon Dudle 11.05.2022, 19.11 Uhr

Auch das Haus Steinbock – im Hintergrund zu sehen – wird nicht mehr lange Teil des Wiler Stadtbilds sein. Bild: Simon Dudle

Das wird ein Baustellen-Sommer im Wiler Stadtzentrum: Die Toggenburgerstrasse wird saniert und der Bahnhof ist eine einzige Grossbaustelle, um nur zwei grosse Brocken zu nennen.

Am Bahnhof sind es zwei Baustellen. Die SBB modernisieren den ÖV-Knotenpunkt, und auf dem Landhausareal an der Unteren Bahnhofstrasse wird in den nächsten Jahren ein neues Quartier entstehen. Doch kann dort auch wirklich gebaut werden? Diese Frage war bis zuletzt nicht abschliessend beantwortet. Zwar wurden die in die Jahre gekommenen Gebäude des Landhaus-Areals in den vergangenen Wochen bereits abgebrochen, eine Baubewilligung für den Wiederaufbau lag aber lange nicht vor. Das hat sich nun geändert. Die Stadt Wil hat gestern Mittwoch informiert, dass die Baubewilligung erteilt worden ist. Bis zu dieser war ein Umweg nötig gewesen, weil vier Einsprachen eingegangen waren. Diese konnten mittlerweile bereinigt werden.

So rot wird das Nachfolge-Objekt des Hauses Steinbock. Visualisierung: PD

Über drei Jahre Bauzeit

Wenn das Projekt in der 14-tätigen Rekursfrist nicht noch einmal Gegenwind erfährt, kann Ende Mai mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden. Rund dreieinhalb Jahre wird dann gebaut und die Fertigstellung ist auf Ende 2025 vorgesehen.

Die Frage aber ist: Warum ist ein Gebäude – das Haus Steinbock – noch nicht abgebrochen worden? Stefan Schreiber von der Firma Mettler2Invest, welche die Überbauung realisiert, erklärt:

«Beim Steinbock handelt es sich um ein Schutzobjekt im Ortsbildschutz. Der Abbruch ohne Ersatzbau ist nicht möglich.»

Heisst konkret: Erst wenn sichergestellt ist, dass ein Ersatzbau für den «Steinbock» errichtet werden kann, darf das alte Haus abgebrochen werden. Also muss also die Rekursfrist der Baubewilligung abgewartet werden, bis auch für den «Steinbock» das letzte Stündchen geschlagen haben wird.

Blick auf das neue Quartier vom Perron Gleis 2/3 aus. Visualisierung: PD