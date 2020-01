«Grosses Haus» für 3,15 Millionen Franken zum Kauf geboten Das «Grosse Haus» in Oberbüren war auf der Internetseite eines regionalen Immobilienmaklers kurzzeitig zum Verkauf ausgeschrieben. Bitterernst war es den Besitzern damit aber nie. Andrea Häusler 08.01.2020, 06.42 Uhr

Stand kurzzeitig zum Verkauf: Die herrschaftliche Liegenschaft «Grosses Haus» im Zentrum von Oberbüren. (Bild: Daniel Poensgen)

«Wir hatten uns in dieses Haus verliebt.» Wann immer Lukas und Margret Willen nach der Motivation zum Kauf des herrschaftlichen Gebäudes zwischen der Oberbürer Kirche und der Bäckerei Dörig gefragt wurden, reichte dieser eine Satz zur Begründung aus. Zumal eben diese Liebe zur historischen Bausubstanz, zur Geschichte des repräsentativen Gebäudes im Dorfzentrum in jedem Renovationsdetail ersichtlich ist. Schritt für Schritt haben die Willens das 1807 auf den Grundmauern des ehemaligen Schlosses erbaute Objekt in den vergangenen elf Jahren dem ursprünglichen Erscheinungsbild nähergebracht. Mit Herzblut, Initiative, in unzähligen Denk- und Arbeitsstunden sowie mit grossem finanziellem Aufwand. Abgeschlossen ist die Gesamtsanierung noch nicht.