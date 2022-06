GROSSBAUSTELLE Trotz eines Stromausfalls am Mittwoch: Jetzt wird am Bahnhof Wil auch noch das Haus Steinbock abgebrochen Die Bauarbeiten neben dem Bahnhof Wil sind in einer nächsten Phase. Das Haus Steinbock wird dem Boden gleich gemacht und der Hochbau startet. Am Mittwoch fehlte aber eine Stunde lang der Strom. Simon Dudle / Samantha Wanjiru 15.06.2022, 18.35 Uhr

Nun hat auch das Haus Steinbock ausgedient. Bild: Samantha Wanjiru

Während die Umbauarbeiten des Wiler Bahnhofs voranschreiten, war in den vergangenen Wochen auf dem naheliegenden Landhausareal tote Hose. Dort, wo für rund 85 Millionen Franken eine Grossüberbauung mit mehreren Baukörpern und rund 100 Wohnungen gebaut wird, wurde auf die rechtskräftige Baubewilligung für den Wiederaufbau gewartet.

Diese liegt mittlerweile vor. Somit kann nun auch das letzte verbliebene Gebäude – der so genannte «Steinbock»– abgerissen werden. Seit Dienstagmorgen ist der Bagger am Werk. Bis etwa Mitte Juli soll auch jenes Gebäude definitiv der Vergangenheit angehören.

So soll es an der Unteren Bahnhofstrasse in Wil ab dem Jahr 2026 aussehen. Visualisierung: PD

Der Bau der neuen Häuser hat dieser Tage ebenfalls begonnen, wobei die Umlegung der städtischen Kanalisation in der unteren Bahnhofstrasse zu den ersten Bauphasen gehört. Ende des Jahres 2025 soll die Überbauung fertig und bezugsbereit sein.

Am Mittwoch musste im Bereich der Unteren Bahnhofstrasse allerdings ab 7.55 Uhr ein rund einstündiger Stromausfall akzeptiert werden. Eine Rohr- und Kabelanlage war durchtrennt worden. Mehrere an jener Strasse liegende Gebäude und auch die Rondelle am Bahnhof waren betroffen.