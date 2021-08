GROSSANLASS Trotz steigender Coronazahlen: Herbstmarkt Uzwil soll stattfinden Die Organisatoren halten an ihrem Entscheid fest und planen den Herbstmarkt Uzwil vom 1. und 2. Oktober weiter. Allerdings sind gewisse Schutzmassnahmen unumgänglich. Zur Herausforderung werden die von den Vereinen organisierten Festbeizen. 28.08.2021, 11.36 Uhr

Der Herbstmarkt Uzwil zog in der Vergangenheit an zwei Tagen bis zu 20'000 Personen an. Bild: PD

Während andere grössere Veranstaltungen wie das New Orleans in St. Gallen dieser Tage abgesagt werden, lebt der Herbstmarkt Uzwil. Das lassen die Organisatoren vom Geschäftszentrum Uzwil (GZU) verlauten. Von einer Absage wollen sie im Moment nichts wissen. Dies, weil Märkte und vergleichbare Anlässe wie Messen, Gewerbeausstellungen oder Jahrmärkte grundsätzlich durchgeführt werden dürfen. Dies werde explizit in der «Covid-19-Verordnung besondere Lage» beschrieben. Schutzmassnahmen sind zwar einzuhalten, allerdings gehören diese mittlerweile zum Alltag und bieten nur wenige Einschränkungen.