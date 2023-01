Toggenburger Turnfest: TV Zuzwil organisiert im Juni Grossanlass

Grossanlass Mehr Turnerinnen als Einwohner: Zuzwil richtet im Juni das Turnfest des Toggenburger Kreisverbands aus – und verbindet es mit einer Party 6500 Turnerinnen und Turner, rund 10'000 Besuchende: Zuzwil richtet Ende Juni mit dem Toggenburger Turnfest einen Grossanlass aus. Dafür wird auch auf Turnhallen der umliegenden Gemeinden ausgewichen. Larissa Flammer 31.01.2023, 17.50 Uhr

Geräteturnen ist eine der Wettkampfdisziplinen. Bild: Reto Martin

Die Gemeinde Zuzwil hat einen niedrigen Steuerfuss, eine Bevölkerungszahl von 4800 sowie mit dem Leubergcup und dem Unterhaltungsabend zwei jedes Jahr gut besuchte Turnanlässe. Dieses Jahr gibt es keinen Leubergcup, dafür ein Turnfest ein paar Nummern grösser. 6500 Turnerinnen und Turner werden vom 23. bis 25. Juni in Zuzwil erwartet. Der TV Zuzwil ist Organisator des Toggenburger Turnfests, das zuletzt 2017 in Wattwil stattgefunden hat. Der Kreisturnverband Toggenburg umfasst die Regionen See-Gaster, Toggenburg und Fürstenland sowie St.Gallen-West.

Zusätzlich zu den 6500 Turnenden rechnet Zuzwil über die drei Tage mit rund 10'000 Besuchenden. Mitgezählt sind da bereits die Gäste des Konzertabends: Eine Openair-Party mit der Stubete Gäng und dem Bandprojekt Gugge3000 macht am Freitagabend das Rahmenprogramm des Turnfests aus. Am Samstagabend sorgen weitere Musikformationen für Stimmung.

Neben Vereinen aus dem Gebiet es Kreisturnverbands Toggenburg werden auch welche aus der ganzen Schweiz teilnehmen. Bild: Reto Martin (Romanshorn, 1.7.2018)

Dorf soll auch einen Nutzen davon haben

Turnfest und Konzertabend: Gehört das zusammen? «Wir stellen auf dem Festplatz sowieso die nötige Infrastruktur auf. Dann können wir sie auch dafür nutzen, etwas für das Dorf zu organisieren», sagt OK-Präsident Urs Honold.

Urs Honold, OK-Präsident. Bild: PD

In Weiern, Züberwangen und Zuzwil, den drei Dörfern der Gemeinde, wird Ende Juni also einiges los sein. «Es wird intensiv», sagt Honold. Lärm werde sicher ebenfalls ein Thema sein. Auch deshalb will der Turnverein der Bevölkerung etwas bieten. «Und wir wollen Zuzwil als attraktive Gemeinde in der Region bekannt machen, in der ein so grosser Anlass organisiert werden kann.»

Verantwortlich für die Wettkämpfe ist der Kreisturnverband. Er ist auch im OK vertreten. Hauptsächlich besteht es allerdings aus Mitgliedern des TV Zuzwil. Seit 2019 ist das OK an der Arbeit – und gut im Zeitplan, wie der Präsident sagt. «Eine Herausforderung wird es noch, genügend Helferinnen und Helfer zu finden.» Rund 1000 Personen für Einsätze in allen Bereichen sind gesucht. «Vom Festzeltaufbau bis zum Sandwiches machen», sagt Honold. Viele Vereine aus der Umgebung haben schon Hilfe zugesagt, die Einsätze werden entschädigt.

Grosses Engagement ist aber vor allem von den Mitgliedern des TV Zuzwil gefragt. Alle müssen mithelfen, nur ein Teil des Vereins macht selbst am Turnfest mit. Woher kommt da die Motivation, sich für die Austragung zu bewerben? «Als Turnverein geht man gern an Feste. Da gehört es sich, dass man auch selbst mal eines organisiert», sagt Honold. Für den TV Zuzwil soll sich das Fest auch finanziell lohnen, wie der OK-Präsident bestätigt. «So können wir wieder in unsere Jugendriegen investieren.»

So nachhaltig wie möglich: ÖV-Billett inklusive

Der Grossanlass könnte für Zuzwil ein Verkehrschaos bedeuten. Doch die Organisatoren haben eine Antwort darauf: Die Teilnehmenden erhalten ein ÖV-Billett für die An- und Abreise. «Etwa 5000 Turnerinnen und Turner haben bereits zugesagt, mit Zug und Bus zu reisen», sagt Honold. Das Turnfest soll so nachhaltig wie möglich durchgeführt werden. Die trotzdem nötigen Parkplätze werden auf dem Areal der Firma Fust in Oberbüren eingerichtet. Ein Shuttlebus fährt von dort nach Zuzwil und zurück.

Im kommenden Juni wird Zuzwil zur Turnerhauptstadt. Bild: Reto Martin (Romanshorn, 1.7.2018)

Auch zwischen den Wettkampforten werden Shuttlebusse fahren. Denn der Festplatz zwischen dem Dorfrand von Zuzwil und dem Altersheim Lindenbaum, wo Bauern ihr Land zur Verfügung stellen, ist zwar das Zentrum des Turnfests. Die Wettkämpfe finden aber in mehreren Turnhallen gleichzeitig statt. Der TV Zuzwil darf dafür auch die Hallen der umliegenden Gemeinden nutzen.

Ein Zeltplatz und Massenunterkünfte

Ein Teil der Turnerinnen und Turner – es haben sich Vereine aus der ganzen Schweiz angemeldet – wird in Zuzwil übernachten. Denn das Fest erstreckt sich über drei Tage: Die Einzelwettkämpfe und Spielturniere am Freitag, die Vereinswettkämpfe am Samstag und die Abschlussfeier und Rangverkündigung am Sonntag. Geschlafen wird voraussichtlich in Turnhallen und Zivilschutzunterkünften, da laufen die Abklärungen noch. Auf dem Festareal wird es zudem einen Zeltplatz geben.

Showvorführungen werden Teil des letzten Tages sein. Bild: Reto Martin (Romanshorn, 1.7.2018)

Für das Festareal auf grüner Wiese muss das OK Trinkwasser und Strom organisieren, sowie die Entsorgung von Abwasser und Abfall sicherstellen. «Auch Internet braucht es heutzutage», sagt Urs Honold. Denn die Daten der Wettkämpfe werden digital zusammengeführt. Zudem wird seit der Coronapandemie vermehrt bargeldlos bezahlt.

Die Gemeinde unterstützt das OK etwa bei der Strom- und Wasserversorgung tatkräftig. Und auch von den Unternehmen erhält das Turnfest Rückendeckung. Nicht ohne Stolz sagt Honold: «Alles, was im Dorf Rang und Namen hat, steht auf unserer Sponsorenliste.»