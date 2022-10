GROSSANLASS Besuchende waren gleichmässiger verteilt: Was die Organisatorin des Uzwiler Herbstmarktes zur neuen Linienführung sagt Erstmals überhaupt gehörte auch die Lindenstrasse zum Uzwiler Herbstmarkt. Dieser wurde am Freitag und Samstag durchgeführt. Die Besucher goutierten die Neuerung. Ein Blick zu den rund 150 Ständen und Ausstellern. Josef Bischof 02.10.2022, 09.19 Uhr

Erstmals ist der Herbstmarkt auch auf dem Abschnitt der Lindenstrasse vom Mühlehof bis zum Gemeindehaus durchgeführt worden. Bild: Josef Bischof

Ganz entscheidend für den Erfolg des Uzwiler Herbstmarktes sei das Wetter, sagte Jrène Chiavi, Präsidentin des Geschäftszentrums Uzwil (GZU). An der 42. Auflage des vom GZU initiierten und durchgeführten Marktes war das Wetter am Freitag zwar kühl, aber im Gegensatz zu den Vortagen trocken. Am Samstag hielt sich der Regen eine Zeit lang zurück, so dass Jrène Chiavi rückblickend feststellte: «Wir hatten richtiges Wetterglück.»