GRATISPARKIEREN Wenn die einzige Parkuhr beim Bergholz ausser Betrieb ist: Kann gratis parkiert werden oder droht eine Busse? Der Parkplatz beim Sportpark Bergholz verfügt über genau eine Säule, um Parktickets zu lösen. Doch was passiert, wenn diese kaputt ist? Muss per App bezahlt werden? Die Stadt zeigt sich kulant. Gratisparkieren steht zudem diese Woche auf der Traktandenliste des Stadtparlaments. Simon Dudle 31.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die einzige Parksäule beim Parkplatz Bergholz. Auch ohne Münze oder bei einer defekten Parkuhr kann ein Parkticket gelöst werden. Bild: Simon Dudle

Geschafft. Endlich ist beim Parkplatz Bergholz nach mehreren suchenden Ehrenrunden eine Lücke gefunden. Doch bevor mit Schwimmen losgelegt werden kann, gibt es den nächsten Aufreger. Der Versuch, ein Parkticket zu lösen, klappt nicht wie gewünscht. Denn die Parksäule ist ausser Betrieb. Das ist zwar aktuell gerade nicht der Fall, in den vergangenen Wochen kam es aber vor. Der zuständige Departementsleiter bei der Stadt Wil, Urs Müller, sagt:

«Aufgrund elektronischer Probleme kann es sein, dass die Parkuhren aussteigen.»

Alsdann steht die Frage im Raum: Ist das ein Freischein für Gratisparkieren? Immerhin gibt es die Möglichkeit, einen QR-Code zu scannen und mittels Twint-App zu bezahlen. Urs Müller sagt: «Wer nicht über die App bezahlt, bekommt keine Busse infolge eines defekten Automaten.» Die Stadt zeigt sich also kulant. Trotzdem: Braucht es eine zweite Parksäule, für den Fall, dass eine aussteigt? Müller sagt:

«Aufgrund der digitalen Möglichkeiten wie zum Beispiel Parking-Pay verlieren die Ticketautomaten an Bedeutung. Eine weitere Säule ist nicht in Planung.»

Gratisparkieren ist politisch umstritten

Die Thematik des Gratisparkierens könnte diese Woche am Donnerstagabend im Stadtparlament aktuell werden. Denn die SVP will mittels Volksinitiative erreichen, dass man in der Stadt Wil eine halbe Stunde lang Gratisparkieren kann. Damit soll den Gewerbetreibenden unter die Arme gegriffen und die Kundenfrequenz erhöht werden. Die Anzahl Unterschriften für die Abstimmung ist erreicht. Wann die Wilerinnen und Wiler an die Urne gerufen werden, ist allerdings noch unklar. Denn politisch gibt es Widerstand. Die vorberatende Kommission des Stadtparlaments empfiehlt mit 4:3-Stimmen, die Volksinitiative abzulehnen. Einerseits werde mehr Verkehr ins ohnehin schon überfüllte Stadtzentrum gelotst. Andererseits würden jährlich Einnahmen in der Höhe von rund 600'000 Franken flöten gehen.

Allerdings wurde ein Gegenvorschlag ausgearbeitet. Dieser sieht die Errichtung eines Stadtfonds zur Steigerung der Wiler Standortattraktivität vor. Dieser soll mit jährlich 200'000 Franken aus dem städtischen Finanzhaushalt geäufnet werden. Maximal 50'000 Franken wären explizit zur Kostenreduktion von Parkierungsgebühren zu verwenden. In aller Regel sollen es einmalige Beiträge sein.

Das Wiler Stadtparlament spricht sich gegen 30-Minuten-Gratisparkieren in Wil aus. Bild: Christian Beutler, Keystone

Wohl eine zweite Verschiebung

Ob die Thematik allerdings wirklich am Donnerstagabend besprochen wird, ist fraglich – aus Zeitgründen. Denn es ist das sechste und letzte Traktandum auf der Liste. Da die Sitzung wegen der danach anstehenden Parlamentsfeier von Christof Kälin voraussichtlich nur zwei statt wie sonst üblich drei Stunden dauert, dürfte die Diskussion zur Volksinitiative und zum Gegenvorschlag schon ein zweites Mal auf eine nächste Sitzung vertagt werden.