Gratis Brillen für Menschen mit sehr tiefem Einkommen Am 20. November macht der Brillenbus der CB-Stiftung Halt in Wil, ist aber bereits ausgebucht. Nun wird eine Warteliste erstellt. Hans Suter

Dank dem Brillenbus können auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität erreicht werden. Bilder: PD

Einkommensschwache Menschen mit einer Sehschwäche können sich keine lebensnotwendige Korrekturbrille leisten. Das Projekt «Sozialpunkt» der CB-Stiftung versorgt Menschen, die erwiesenermassen an der Armutsgrenze leben, mit kostenlosen Korrekturbrillen. Diese bis anhin stationär erbrachte Hilfeleistung verzeichnet eine stark steigende Nachfrage.

Erstmals in Wil

Nun sollen von dieser Hilfe auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität profitieren können. Dazu wurde ein mit allen nötigen optischen Geräten ausgerüstetes Fahrzeug konzipiert – der Brillenbus. Dieser fährt dorthin, wo Hilfe benötigt wird, und bietet von einem Augenoptiker erbrachte Leistungen wie Sehtests und Anpassungen direkt an Ort an.

Ein Augenoptiker nimmt die Sehtests und Anpassungen an Ort vor.

Am Mittwoch, 20. November, ab 13.30 Uhr macht der Brillenbus erstmals Halt beim Caritas-Markt an der Bronschhoferstrasse 16a in Wil. Allerdings ist die verfügbare Kapazität bereits ausgebucht. «Wir werden deshalb eine Warteliste erstellen», sagt Rita Borner, Leiterin des Wiler Caritas-Marktes. «Wer sich eintragen lassen möchte, kommt am besten in den Markt und meldet sich bei mir im Büro.» Als Legitimation reicht die Kulturlegikarte oder die Caritaskarte.

Ein Angebot der CB-Stiftung

Die CB-Stiftung ist in Zürich beheimatet und bezweckt einerseits den Betrieb von geschützten Arbeitsplätzen und Beschäftigungsformen im Rahmen des zweiten Arbeitsmarkts, anderseits die Durchführung von Ausbildungs- und Förderungsprogrammen im geschützten Rahmen für Menschen mit einer psychischen, sozialen oder körperlichen Beeinträchtigung. Das Stiftungsangebot richtet sich in erster Linie an Bezüger von IV-Leistungen, Sozialbezüger und ähnliche Gruppen und fördert unter Berücksichtigung individueller Einschränkungen die Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Inlandhilfe für einkommensschwache Menschen – etwa mit dem Brillenbus.

Hinweis: Weitere Informationen unter www.cb-stiftung.ch