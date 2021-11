Gold Warum ein Wiler Auktionshaus von Chinas Goldhunger profitiert Die Flucht in Sachwerte in China wirkt sich auf Schweizer Unternehmen aus. Den Wiler Chinakenner Felix Aepli überrascht das nicht. Das Auktionshaus Rapp sieht für sich grosses Potenzial.

17.11.2021, 15.00 Uhr

Chinakenner Felix Aepli und Marianne Rapp Ohmann erwarten, dass bei künftigen Auktionen mehr Goldprodukte nach China versteigert werden. Bild: PD

Gold steht in China für Glück und Dauerhaftigkeit. Seit Monaten wachsen die chinesischen Goldimporte enorm und China ist gemäss der Nachrichtenagentur Reuters das Land mit dem weltweit grössten Goldkonsum. Das Land hat dieses Jahr die Schleusen für den Goldimport geöffnet, die Nachfrage nach Goldschmuck ist bei jungen Menschen explodiert.

Auch das Wiler Auktionshaus Rapp rüstet sich für die Entwicklungen. In einer Medienmitteilung des Auktionshauses wird Inhaberin Marianne Rapp Ohmann zitiert: «Die Nachfrage nach hochwertigem Goldschmuck und Luxusuhren steigt weiter stark.» Motoren dieser Entwicklung seien einerseits die Globalisierung, andererseits der von der Pandemie beflügelte Onlinehandel.

«Der chinesische Botschafter» aus Wil

Auf der Suche nach neuen Märkten ist Rapp Ohmann ganz in ihrer Nähe auf einen Chinakenner gestossen. Der Wiler Felix Aepli nimmt mit seiner «Knowhow Transfer Org» eine Brückenfunktion für Schweizer Unternehmen nach China ein. Aepli war lange in Ostasien für Schweizer Unternehmen tätig und berät bekannte Marken beim Ausbau des Engagements in China. Manche nennen ihn deshalb den «chinesischen Botschafter».

Es sei wichtig, dass man die völlig unterschiedlichen Mentalitäten verstehe, um als Schweizer Unternehmen im chinesischen Markt erfolgreich zu sein, sagt Aepli. Er weist darauf hin, dass die meisten Chinesinnen und Chinesen und selbst viele Firmenchefs kein Englisch sprächen, weshalb die Kommunikation auf Chinesisch immer bedeutender werde. Marianne Rapp Ohmann sagt: «Da sind wir bereits dran.»

Investieren in Sachwerte

Chinesinnen und Chinesen seien sehr darauf bedacht, in beständige Wertgegenstände zu investieren. Gold zu besitzen gehöre in China seit Generationen zur Vorsorge. Auch in Wil zeitigt der Goldhunger Chinas Effekte. Marianne Rapp Ohmann sagt:

«An unserer letzten Auktion stieg der China-Versandanteil um rund 15 Prozent. Wir gehen davon aus, dass der Anteil künftig weiter wächst.»

China-Kenner Felix Aepli fügt hinzu: «China explodiert wirtschaftlich. Die wachsende Mittelklasse sucht nach Investitionsmöglichkeiten, und die Chinesinnen und Chinesen möchten wenn immer möglich Vermögen auch ausserhalb von China äufnen.» Ausserdem hätten sie ein Augenmerk auf hohe Qualität und ein Faible für Swissness: «Viele Ostschweizer KMU sind in ihrer Nische Weltmeister und haben deshalb gute Karten.»

Renommierte Marken ziehen

Felix Aepli sagt, dass das Markenbewusstsein generell hoch sei. Marianne Rapp Ohmann sieht das gemäss der Medienmitteilung als Vorteil für ihre Versteigerungen, an der hauptsächlich Luxus-Markenprodukte unter den Hammer kämen. Gute Verkaufschancen bestünden für renommierte und beständige Schweizer Marken wie Rolex, Patek Philipp oder IWC.

Der Goldpreis liegt derzeit nahe bei seinem Allzeithoch. Felix Aepli sagt dennoch, dass die Preise aufgrund der weltweiten Nachfrage für derartige Luxusprodukte im Vergleich noch Luft nach oben hätten. Das Gewicht von China und Hongkong als Absatzmärkte bestätigt gemäss der Mitteilung auch die Statistik des Verbands Schweizerischer Uhrenindustrie: China hat in der Coronapandemie ein Rekordplus verzeichnet, was den Import von Schweizer Uhren im Jahr 2020 anbetrifft. Ob sich diese Entwicklungen auch in Wil niederschlagen, wird sich an der nächsten Auktion im kommenden Mai zeigen. (pd/red)