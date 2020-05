Glücksgefühle und Ängste: Die Uzwiler Sektion des Schweizer Alpen-Clubs feiert ihr 100-jähriges Bestehen Der Ruf der Berge drang 1920 bis ins Flachland: Zwei Uzwiler Bergsteiger gründeten eine eigene SAC-Sektion. Heute hat sie gut 600 Mitglieder. Tobias Söldi 18.05.2020, 05.00 Uhr

Am 19. März 1927 fand auf der Alp Lutertannen die erste «Ski-Chilbi» der Sektion statt. Am 1. Dezember 1945 feierte die Sektion ihr 25-Jahr-Jubiläum. Ein Bild der Lutertannenhütte. Die Teilnehmer eines Eiskletterkurs auf dem Morteraschglechter 1986. Eine Kletterpartie am Grat des Flüela Wisshorn im Jahr 1987. Die Feier zum 50-Jahr-Jubiläum des Clubheims. Vereinsmitglieder am jährlichen Holztag und der Hüttenreinigung in der Sellamtt. Ziel erreicht: Die Ostertour 2016 führte auf den Pizzo Forno. Die Senioren-Wanderwoche der SAC-Sektion Uzwil führte 2018 nach Arosa.

«Da gründen wieder einmal ein paar Uzwiler Angestellte einen Verein», ärgerte sich ein Oberuzwiler Fabrikant vor etwa 100 Jahren. Stein des Anstosses: zwei jugendlich-enthusiastische Bergsteiger, die in Uzwil eine SAC-Sektion ins Leben rufen wollten und dieses Vorhaben am 24.März 1920 auch in die Tat umsetzten. Der griesgrämige Kritiker war überzeugt:

«Das wird wenige Jahre dauern, dann ziehen diese gleichen Leute wieder weg und wir, die sesshaften Einheimischen, können den Karren schieben.»

Diese Prophezeiung sollte sich jedoch nicht erfüllen. Ein Jahrhundert später erfreut sich die SAC-Sektion Uzwil bester Gesundheit. Startete sie mit 50 Mitgliedern, sind es heute gut 600Personen, die den «Karren» schieben. Die Sektion ist stolze Besitzerin eines Clubheims auf der Alp Sellamatt im Toggenburg, besteht aus mehreren Untergruppen, bietet übers Jahr verteilt gegen 100 Touren und Anlässe an, organisiert monatliche Treffen und feiert in diesem Jahr mit viel Programm ihr Jubiläum.

Jubiläumsfest Das Jubiläumsfest der SAC-Sektion Uzwil findet am 5. September beim Clubheim auf der Alp Sellamatt im Toggenburg statt. Die verschiedenen Gruppen der Sektion werden unterschiedlich lange und anspruchsvolle Touren durchführen, die zusammen 100 Kilometer ergeben. Um 14 Uhr startet das gemeinsame Fest mit den Gästen und Mitgliedern. Auf die Festteilnehmer wartet unter anderem ein eigens gebrautes Bier mit einer Jubiläumsetikette sowie musikalische Unterhaltung. Daneben wird auch die Jubiläumsschrift «Hochgefühle» vorgestellt werden. Weitere Infos unter www.sacuzwil.ch/jubilaeum. (tos)

Der Ruf der Berge dringt bis ins Flachland

Hinter all dem steckt die Sehnsucht nach etwas, das es in Uzwil gar nicht gibt: mächtige, hochaufragende Berge. Schon der Chronist der Gründungsjahre, der auch die Kritik des Fabrikanten festhielt, betonte die «werbende Kraft» der Berge, der sich selbst Büroangestellte im Flachland nicht entziehen konnten. Er schreibt: «Denn diese beiden jungen Uzwiler waren zur gleichen Zeit auch Schweizer und als Schweizer liebten sie die Berge.»

Heute ist es nicht anders: Die Berge sind noch immer ein Ort der Sehnsucht, der Authentizität und der Freiheit – und in unserer digitalen, immer schnelllebigeren Welt vielleicht mehr denn je. In der Jubiläumsschrift «Hochgefühle» der SAC-Sektion Uzwil heisst es:

«Hochgefühle, Energieschübe, Glücksgefühle, Verbundenheit, Aufgehobensein, aber auch Ängste gehören zum Bergsport.»

Seit 1951 mit einem eigenen Clubheim

Diese Erfahrungen können die Mitglieder der Sektion und andere Bergbegeisterte seit 1951 von der Clubhütte auf der Alp Sellamatt aus machen – ein Meilenstein in der Geschichte der Sektion, der zwar etwas auf sich warten liess, aber auch von der Hartnäckigkeit und dem Engagement der frühen Mitglieder zeugt. Denn schon Ende der 1930er-Jahre beschäftigte man sich erstmals mit dem Bau eines Clubheims, doch der Krieg machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.

Im Juli 1950 wurden die Pläne konkreter: Der Vorstand teilte seinen Mitgliedern mit, dass als Standort die Alp Sellamatt im Zentrum der Überlegungen stehe. Zu einem Bodenpreis von drei Franken pro Quadratmeter kaufte die Sektion schliesslich vier Aren, was einem Preis von 1200 Franken entsprach, während der Bau der Hütte mit 30000 Franken zu Buche schlug. René und Adolf Bühler von der Unternehmerfamilie Bühler sicherten der Sektion ihre Unterstützung zu.

1951 war es dann so weit, das Clubheim konnte eingeweiht werden:

«Unsere Herzen haben höher geschlagen, als wir unseren Kameraden und Gästen unser fertiges Haus, das sich wahrlich im besten Rahmen zeigte, öffnen durften.»

1951 durfte die Sektion endlich ihr eigenes Clubheim einweihen. PD

Heute wird die Hütte mit ihren 20 Schlafplätzen jährlich von 600 Gästen besucht.

Eine Woche durchs Bündner Oberland streifen

Seither ist die Sektion stetig gewachsen. So wurden über die Jahre mehrere Untergruppen gegründet, etwa die Jugendorganisation, das Kinderbergsteigen, das Familienbergsteigen und die Seniorengruppe. Überhaupt zeichnet sich die Sektion durch ihre Familien- und Frauenfreundlichkeit aus. Schon vor 1980, als der Schweizer Alpen-Club offiziell Frauen aufnahm, waren im Mitgliederbuch der Uzwiler Sektion mehrere Frauen eingetragen.

Über all die Jahre verfassten die Mitglieder dabei Berichte von ihren Touren. Waren diese zu Beginn ausführlich und blumig, werden sie heute als Kurzberichte mit Bildern auf der Website publiziert. Doch noch immer gilt, was ein Mitglied 1947 nach einer «besinnlichen Hochgebirgstour» im Bündner Oberland festhielt:

«Es ist ein einzigartiges Gefühl frohen und freien Wanderlebens, zu denken, dass man eine ganze Woche durch diese Bergwelt streifen darf.»

Der Schweizer Alpen-Club und die Uzwiler Sektion 1863 Der Schweizer Alpen-Club (SAC) wurde auf Initiative des Chemikers und Alpinisten Rudolf Theodor Simler im Bahnhofsbuffet in Olten gegründet. Ende des Jahres gab es bereits acht Sektionen.

Der Schweizer Alpen-Club (SAC) wurde auf Initiative des Chemikers und Alpinisten Rudolf Theodor Simler im Bahnhofsbuffet in Olten gegründet. Ende des Jahres gab es bereits acht Sektionen. 1919 Auf einer Klettertour in den Kreuzbergen haben die beiden bergbegeisterten Uzwiler Robert Bätschmann und Albert Hausammann die Idee, eine SAC-Sektion zu gründen. Noch im gleichen Jahr beginnen die Initianten mit der Anwerbung von Mitgliedern.

Auf einer Klettertour in den Kreuzbergen haben die beiden bergbegeisterten Uzwiler Robert Bätschmann und Albert Hausammann die Idee, eine SAC-Sektion zu gründen. Noch im gleichen Jahr beginnen die Initianten mit der Anwerbung von Mitgliedern. 1920 Am 24. März wird im Hotel Uzwil die SAC-Sektion Uzwil gegründet. Sie startet mit 50 Mitgliedern. Als erster Präsident amtiert Gottlieb Meier. Schon am ersten Wochenende nach der Gründung findet die erste Skitour statt.

Am 24. März wird im Hotel Uzwil die SAC-Sektion Uzwil gegründet. Sie startet mit 50 Mitgliedern. Als erster Präsident amtiert Gottlieb Meier. Schon am ersten Wochenende nach der Gründung findet die erste Skitour statt. 1927 Am 19. März findet auf der Alp Lutertannen die erste «Ski-Chilbi» der Sektion statt, ein Tag zur Feier des Skisports.

Am 19. März findet auf der Alp Lutertannen die erste «Ski-Chilbi» der Sektion statt, ein Tag zur Feier des Skisports. 1938 Die Sektion beschäftigt sich damit, ein eigenes Clubheim zu bauen. Es soll im Alpstein liegen und als Stützpunkt für Winter- und Sommertouren dienen.

Die Sektion beschäftigt sich damit, ein eigenes Clubheim zu bauen. Es soll im Alpstein liegen und als Stützpunkt für Winter- und Sommertouren dienen. 1940 Angesichts der Unsicherheit der Kriegsjahre sowie aufgrund fehlender Entschlossenheit ruhen die Pläne für ein Clubheim vorerst.

Angesichts der Unsicherheit der Kriegsjahre sowie aufgrund fehlender Entschlossenheit ruhen die Pläne für ein Clubheim vorerst. 1945 Die Planung für ein Clubheim wird wieder aufgegriffen. Der Verein zählt mittlerweile 100 Mitglieder.

Die Planung für ein Clubheim wird wieder aufgegriffen. Der Verein zählt mittlerweile 100 Mitglieder. 1950 Im Juli teilt der Vorstand den Mitgliedern mit, dass für das Clubheim die Sellamatt oberhalb von Alt St. Johann ins Auge gefasst wurde.

Im Juli teilt der Vorstand den Mitgliedern mit, dass für das Clubheim die Sellamatt oberhalb von Alt St. Johann ins Auge gefasst wurde. 1951 Am 4. November wird das Clubheim auf der Sellamatt eingeweiht. In diesem Jahr weist der Verein zudem die bis dahin höchste Mitgliederzahl auf: 129.

Am 4. November wird das Clubheim auf der Sellamatt eingeweiht. In diesem Jahr weist der Verein zudem die bis dahin höchste Mitgliederzahl auf: 129. 1964 Die Sektion gründet eine Jugendorganisation (JO). Sie ermöglicht Jugendlichen im Alter von 14 bis 22 Jahren gemeinsame Berg- und Skitouren.

Die Sektion gründet eine Jugendorganisation (JO). Sie ermöglicht Jugendlichen im Alter von 14 bis 22 Jahren gemeinsame Berg- und Skitouren. 1979 Die Einladung zur Hauptversammlung wird zum Prototypen der vierteljährlich erscheinenden «Sektionsnachrichten».

Die Einladung zur Hauptversammlung wird zum Prototypen der vierteljährlich erscheinenden «Sektionsnachrichten». 1980 Der SAC öffnet sich den Frauen. In Uzwil sind aber bereits am 3. Mai 1979 zwei Frauen ins Mitgliederbuch eingetragen, und schon davor durften Frauen an Ski- und Hochtouren teilnehmen.

Der SAC öffnet sich den Frauen. In Uzwil sind aber bereits am 3. Mai 1979 zwei Frauen ins Mitgliederbuch eingetragen, und schon davor durften Frauen an Ski- und Hochtouren teilnehmen. 1990 Die Sektion wird um die Untergruppe Kinderbergsteigen (KiBe) erweitert. Kinder zwischen 10 und 14 Jahren haben hier die Möglichkeit, das Bergsteigen kennen zu lernen.

Die Sektion wird um die Untergruppe Kinderbergsteigen (KiBe) erweitert. Kinder zwischen 10 und 14 Jahren haben hier die Möglichkeit, das Bergsteigen kennen zu lernen. 2005 Die Untergruppe Familienbergsteigen (FaBe) wird gegründet.

Die Untergruppe Familienbergsteigen (FaBe) wird gegründet. 2020 Die Sektion, die mittlerweile gut 600 Mitglieder zählt, feiert am Samstag, 5. September, ihr Jubiläum.

Hinweis: Die Jubiläumsschrift der Sektion mit dem Titel «Hochgefühle» kann auf der Jubiläumsseite unter www.sacuzwil.ch für 25 Franken bezogen werden.