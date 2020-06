GLP wählt Erika Häusermann aus dem Präsidium ab und nominiert fürs Wiler Stadtparlament Dass die Wiler GLP-Politikerin Erika Häusermann nicht mehr fürs Stadtparlament kandidieren würde, war bereits bekannt. Nun wurde sie auch innerparteilich abgewählt. Aktualisiert 12.06.2020, 12.49 Uhr

Erika Häusermann nimmt nicht mehr im Präsidium der GLP Wil Einsitz. Bild: PD

Die Wiler Grünliberalen haben die Vorstände der Orts- und der Wahlkreispartei neu bestellt. Die bisherige Präsidentin der Wahlkreispartei und Co-Präsidentin der Ortspartei, Erika Häusermann, ist in beiden Gremien nicht mehr vertreten.

Neue Präsidentin der Wahlkreispartei ist Andrea Katirci, die dieses Amt bis 2016 schon mal besetzte. Die Stadtpartei präsidiert weiterhin Johannes Leutenegger. In einer Mitteilung spricht die GLP Erika Häusermann ihren Dank aus.

Johannes Leutenegger ist Präsident der GLP Wil. Bild: PD

An der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend im Wiler «Rebstock» wurden zudem Kantonsrätin Franziska Cavelti Häller und Dominik Blatt in den Vorstand der Wahlkreispartei und Maria Seelhofer in jenen der Ortspartei gewählt.

Fürs Stadtparlament nominiert

An dieser Versammlung hat die GLP Wil auch ihre Kandidierenden für das Stadtparlament nominiert. Die Partei schickt eine alphabetisch sortierte Zehnerliste ins Rennen. Diese umfasst:

Martin Aurich, 1968, Rechtsagent Dominik Blatt, 1974, Teamleiter Finanzen Sandrine Gmür, 1999, Studentin Urs Grütter, 1959, Unternehmer Katharina Hilty Küng, 1978, Lehrperson ABU Harry Huber, 1971, Koordinator Rettungswesen Johannes Leutenegger, 1993, Mittelschullehrer Martin Neff, 1972, Projektleiter R&D Maria Seelhofer, 1973, Leiterin Finanzen Ramon Waser, 1995, Marketing Spezialist