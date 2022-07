Keine Diskriminierung bei den Löhnen der Stadt Wil

Gleichstellung «Das Thema ist ein Dauerbrenner»: Die Analyse der Lohngleichheit der Stadtverwaltung in Wil zeigt keine systematische Diskriminierung Die Lohngleichheitsanalyse der Stadt Wil weist eine geschlechterspezifische Lohndifferenz von 4,6 Prozent aus. Dieser Wert liegt noch im Toleranzbereich, ist aber dennoch höher als beispielsweise in Kirchberg. Sabrina Manser 27.07.2022, 16.00 Uhr

Wiler Frauen am Frauenstreik im Juni. Sie setzen sich für die Gleichstellung von Frau und Mann ein. Bild: Larissa Flammer

Die Stadt Wil hat in der Verwaltung eine Lohngleichheitsanalyse durchgeführt. Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann schreibt Arbeitgebenden mit mehr als 100 Beschäftigten vor, eine betriebsinterne Lohngleichheitsanalyse durchzuführen. Wie die Stadt nun mitteilt, herrscht keine Lohndiskriminierung in der Verwaltung. Die Analyse weise eine unerklärte geschlechterspezifische Lohndifferenz von 4,6 Prozent aus, ist einer Mitteilung zu entnehmen. Damit liegen die Löhne in der Stadt Wil innerhalb des Toleranzbereichs von 5 Prozent.

In die Analyse miteinbezogen worden waren 468 Personen (254 Frauen und 214 Männer) des Verwaltungspersonals. Nicht berücksichtigt worden sind Lernende und Praktikanten sowie die Lehrpersonen – bei Letzteren richtet sich die Stadt Wil nach den kantonalen Lohnvorgaben.

Die unerklärte geschlechterspezifische Lohndifferenz von 4,6 Prozent zu Ungunsten der Frauen liegt innerhalb des Toleranzbereichs für die Differenz zwischen den Löhnen für gleiche oder gleichwertige Arbeit. Damit liegt keine systematische Lohndiskriminierung aufgrund des Geschlechts vor, ist in der Mitteilung weiterzulesen.

Analyse führt auch zu Verzerrungen

Auch wenn der Wert von 4,6 Prozent im Toleranzbereich liegt, zeigt beispielsweise ein Blick nach Kirchberg, dass der Wert um einiges tiefer liegen kann. Dort hat die Prüfung ergeben, dass Frauen 1,3 Prozent weniger verdienen als Männer.

Die Analyse der einzelnen Ergebnisse zeige, dass eine Anzahl von individuellen Abweichungen zum Wert von 4,6 Prozent geführt habe, erklärt Patrik Seiler, Leiter des städtischen Personaldienstes, auf Anfrage. Es seien bei keinen Funktionen oder Abteilungen systematische Differenzen erkennbar.

«Es ist also nicht so, dass jede Mitarbeiterin 4,6 Prozent zu wenig verdienen würde.»

Die Vereinheitlichung aller Löhne in der Lohngleichheitsanalyse möge vom systematischen Ansatz notwendig sein, könne aber auch zu Verzerrungen führen, sagt Seiler. Beispielsweise könnten Entschädigungen für Arbeitseinsätze am Abend, nachts oder am Wochenende, die Mitarbeitende im Werkhof erhalten, je nach Häufigkeit und Betrag einen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Lohnsystem mit Funktionsbewertung

Da das Ergebnis der Lohngleichheitsanalyse im Toleranzbereich liegt, sind weder weitere wiederkehrende Analysen noch Massnahmen gesetzlich nötig. Seiler sagt:

«Mit der einmaligen positiv ausgefallenen Bestandesaufnahme ist das Thema nicht erledigt, sondern im Personaldienst ein Dauerbrenner.»

Es gebe zwar keine systematischen Differenzen, die man beheben müsse. Seiler sagt: «Es gilt aber insbesondere bei Neueinstufungen und auch der Lohnentwicklung von Mitarbeitenden ein Auge darauf zu haben, dass diese im internen Quervergleich über alle Löhne korrekt und fair erfolgen.» In der Verantwortung hierfür würden nebst dem Personaldienst insbesondere die Departements- und Abteilungsleitenden stehen.

Die Frage des Geschlechts, wie auch der Nationalität oder Religion sei für den Personaldienst bei der Berechnung der Lohneinstufung nicht von Belang. «Das Lohnsystem der Stadt Wil basiert auf geschlechterneutralen Funktionsbewertungen», sagt Seiler. Weiter sagt der Leiter Personaldienst: «Bei konkreten Lohnverhandlungen ist es teilweise ein Spagat zwischen den Lohnforderungen von Bewerberinnen und Bewerbern und den Möglichkeiten, welche das städtische Lohnsystem zulässt.»