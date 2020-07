Gleich viele Kandidaten wie Sitze: In Oberuzwil zeichnen sich friedliche Wahlen ab Im Herbst 2020 werden die Gemeindebehörden für die Amtsdauer 2021 bis 2024 gewählt. Bei der Einheitsgemeinde Oberuzwil und bei der Wasserkorporation Oberuzwil zeichnen sich keine Kampfwahlen ab. Trotzdem können weitere Kandidaten auf den Wahlzetteln handschriftlich vermerkt werden. 09.07.2020, 16.03 Uhr

Gemeindepräsident Cornel Egger stell sich zur Wiederwahl. Bild: PD

(pd/dh) Am 27. September 2020 finden im ganzen Kanton St.Gallen die Gesamterneuerungswahlen für die Gemeindebehörden statt. In Oberuzwil ist die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen am 2. Juli abgelaufen. Für das Gemeindepräsidium, das Schulratspräsidium, den Gemeinderat sowie die Geschäftsprüfungskommission (GPK) wurden gleich viele Wahlvorschläge eingereicht, wie Sitze zu vergeben sind.