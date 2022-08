Leere Läden in Wiler Altstadt: Das sagt die Altstadtvereinigung

Gewerbe «Die Wiler Altstadt ist alles andere als tot»: Das sagt die Altstadtvereinigung zu den leerstehenden Läden In der Altstadt verändert sich derzeit viel: Für den ehemaligen Finnshop konnte ein neuer Mieter gefunden werden, ein neuer Laden öffnet und ein anderer wird zur Wohnung umfunktioniert. Der Präsident der Altstadtvereinigung über hohe Mietpreise, Laufkundschaft und die Hoffnung, die er in den Hof setzt. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Haus zum Stadtschützen am Fusse der Altstadt wird derzeit innen und aussen umgebaut. Für die Gewerbefläche, wo ehemals der Finnshop drin war, konnte ein neuer Mieter gefunden werden. Bild: Sabrina Manser

Erst noch schien das Eingangstor zur Wiler Altstadt etwas ausgestorben. Die Gewerbefläche des ehemaligen Finnshops im Haus zum Stadtschützen stand zwei Jahre leer. Dann ist auch der Bernina-Shop gleich gegenüber an seinen neuen Standort gezogen, die Ladenfläche ist noch immer zur Vermietung ausgeschrieben. Doch zumindest beim Haus zum Stadtschützen tut sich nun etwas.

Die Immobilienfirma Zoller Partner AG zieht an die Marktgasse, wie Andreas Breitenmoser bestätigt. Der Wiler Stadtrat ist Miteigentümer des Haus zum Stadtschützen. Momentan würden im Inneren Umbauarbeiten stattfinden, draussen werde das Dach saniert, wie Breitenmoser sagt.

Die Zoller Partner AG wachse stetig und habe deshalb an ihrem jetzigen Standort an der Toggenburgerstrasse 139 zu wenig Platz, wie Daniel Enz, Geschäftsführer und Inhaber des Wiler Immobilienbüros, auf Anfrage sagt. Nicht nur Büros würden entstehen, auch Kundschaft werde man ab November am Fusse der Altstadt empfangen, so Enz. «Das neue Büro ist zentraler und wir haben Platz für Sitzungsräume und einen Aufenthaltsraum.» Auch das Parkplatz- und Gastronomieangebot sei am neuen Standort besser.

Der Bernina-Shop ist an einen neuen Standort gezogen, die Gewerbefläche in der Altstadt ist noch immer zur Vermietung ausgeschrieben. Bild: Sabrina Manser

Ein Büro statt ein Geschäft

Andreas Breitenmoser, Miteigentümer des Haus zum Stadtschützen. Bild: PD

Dass die Gewerbefläche im Stadtschützen so lange ungenutzt blieb, erklärt sich Breitenmoser damit, dass die Fläche für viele Nutzungen zu gross sei. Von vier Stockwerken im ehemaligen Finnshop standen drei zur Vermietung. Breitenmoser fügt hinzu:

«Die diversen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie halfen sicher auch nicht.»

Nun entsteht also ein Büro. «Ursprünglich gingen wir aufgrund der vorherigen Nutzung eher von einem Ladengeschäft aus», sagt Breitenmoser. Man sei aber glücklich, mit der Zoller Partner AG eine zuverlässige Mieterin gefunden zu haben. Dafür habe man sich bewusst Zeit gelassen. Auch um jemanden zu finden, der die historischen Räumlichkeiten zu schätzen wisse, so Breitenmoser. Zudem würden die Flächen nicht nur als reine Büros genutzt, sondern auch für Kundinnen und Kunden geöffnet.

Gewerbefläche wird zur Wohnung

Ein Spaziergang durch die Altstadt zeigt, dass es noch mehr Veränderungen gibt. Ein paar Häuser weiter, an der Kirchgasse 3 im Haus zum Zebra, öffnet am Freitag das Geschenkgeschäft Regalo, wie Schilder im Schaufenster ankünden.

Im Haus zum Zebra eröffnet am Freitag das Geschenkgeschäft Regalo. Bild: Sabrina Manser

Ein weiteres Geschäft hingegen, jenes an der Marktgasse 80 in der Nähe des Hofs zu Wil, wird laut Altstadtvereinigung zu einer Wohnung umfunktioniert. «Diesen Trend beobachten wir immer häufiger. Zur Belebung der Altstadt nützt dies leider nicht viel», sagt Christian Naef, Präsident der Altstadtvereinigung Wil. Nach dem langen Leerstand sei die Lösung aber nachvollziehbar.

Christian Naef, Präsident Altstadtvereinigung Wil. Bild: Larissa Flammer

Für gewisse Gewerbeflächen in der Altstadt sei es schwieriger, Mieter zu finden als für andere. «Es kommt auf die Lokalität an», so Naef. Der Mieter und der Vermieter müssten auch zusammenpassen.

Zudem habe man in der Altstadt platzbedingt eher kleinere Geschäfte und die Frequenz der Fussgängerinnen und Fussgänger sei zwar am Samstag während des Wochenmarkts sehr gut, unter der Woche sei es aber eher ruhig. «Dadurch sind die Geschäfte nicht bereit, hohe Preise für die Miete zu bezahlen», erklärt Naef. Ausser sie würden bereits über eine starke Stammkundschaft oder einen gut laufenden Onlineshop verfügen.

Die leerstehende Gewerbefläche an der Marktgasse 80 wird zu einer Wohnung umfunktioniert. Bild: Sabrina Manser

Der Hof als Hoffnung

Die Laufkundschaft in der Altstadt sei nicht mit jener der Oberen Bahnhofstrasse zu vergleichen, sagt Naef. Ein Grund dafür sei beispielsweise auch der Übergang von der Bahnhofstrasse in die Altstadt.

«Dieser ist mit dem Fussgängerstreifen und der Verbotstafel nicht sehr einladend gestaltet.»

Auch die Steigung werde öfters als Hindernis genannt. Das seien Themen, die die Altstadtvereinigung mit der Stadt im Rahmen des Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) behandle. Um die Leute vermehrt in die Altstadt zu bringen, müsse es ein attraktives Angebot an Geschäften, Gastronomie und Veranstaltungen geben.

Die emotionale Bindung beim Einkaufen Auch im Stadtmarkt und im Centralhof an der Oberen Bahnhofstrasse in Wil sind Gewerbeflächen frei oder ausgeschrieben. Diese Fluktuation sei normal, sagt Jürg Wipf, Präsident von Wil-Shopping und der Interessensgemeinschaft Obere Bahnhofstrasse (Igob). Die Gründe seien vielfältig, vielleicht sei eine Branche nicht mehr im Trend. Jürg Wipf, Präsident von Wil-Shopping und der Interessensgemeinschaft Obere Bahnhofstrasse (Igob). Bild: PD Der Oberen Bahnhofstrasse gehe es aber gut. «Es ist Leben in der Stadt», sagt Wipf. Einerseits würden die Cafés seit der Pandemie draussen mehr Tische aufstellen. Andererseits seien zum Beispiel PKZ Men, Orell Füssli oder Mövenpick nach Wil gekommen. «Das ist ein positives Zeichen», sagt Wipf. Weitere Firmen hätten in Wil einen Laden eröffnen wollen, erzählt Wipf, aber man habe keine passende Mietfläche gefunden. «Mieter und Vermieter müssen für einen langfristigen Vertrag zusammenpassen.» Wil entwickle sich in eine gute Richtung. Es seien die kleinen Dinge, die es zu bereinigen gebe. Wipf nennt ein paar Beispiele: Die Bepflanzung in der Oberen Bahnhofstrasse könnte besser sein, ebenso die Hinweistafeln. Die Strassenmusikanten würden teilweise als störend wahrgenommen werden, auch die Velofahrerinnen und Velofahrer, welche die Strasse runterdüsen. Der wachsende Onlinehandel sei kein spezielles Wiler Problem, fährt Wipf fort. Was jedoch vom Gewerbe gefördert werden könnte, sei die Identifikation mit der Stadt. Er sagt: «Wenn sich Verkäuferinnen und Verkäufer mit Wil identifizieren, schlägt sich das auf die Kundschaft nieder. Man fühlt sich willkommener.» So könne eine grössere emotionale Bindung entstehen und man kaufe eher hier ein. Aber daran müsse man noch arbeiten, findet Wipf. Wil-Shopping organisiere deshalb Anlässe, um den Mitarbeitenden der Geschäfte die Stadt näherzubringen. (mas)

Der Präsident der Altstadtvereinigung hat aber auch die Hoffnung, dass die Altstadt mit dem Projekt Hofbezirk stärker belebt werde. Dies wäre wiederum interessant für die Geschäfte. «Erfüllen sich die Prognosen, sollen bereits im ersten Jahr nach Fertigstellung 15'000 Gäste den Hof zu Wil besuchen», so Naef.

Die Belebung der Altstadt sei auch vom Kundenverhalten abhängig. «Wird weniger online gekauft und vermehrt in lokalen Geschäften, nimmt die Frequenz in der Altstadt auch zu.» Die Pandemie habe den Trend des lokalen Einkaufens vorangetrieben, wie der Wochenmarkt zeige.

Vielfältig wie nie

Für Naef ist trotz allem klar:

«Die Altstadt ist alles andere als tot.»

Sie sei punktuell belebt. In den Sommermonaten seien die Gassen abends mit Menschen gefüllt und dieses Jahr hätten wieder Anlässe in und um die Altstadt stattgefunden.

Im «Bottega» werden italienische Spezialitäten verkauft. Dieses Geschäft wurde während der Pandemie eröffnet. Bild: Sabrina Manser

Auch wenn die Altstadt ruhiger erscheine, habe sie sich kulinarisch entwickelt, so Naef. Während der Pandemie haben das Geschäft Bottega mit italienischen Spezialitäten und der Bubble-Waffle-Shop eröffnet. Auch der Bioladen Punkt ist von neuen Betreiberinnen übernommen worden.

«Das Angebot war im kulinarischen Bereich, soweit ich zurückdenken kann, noch nie so vielfältig.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen